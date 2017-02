Partit per marcar terreny

Pablo Machín no podrà mantenir el seu trio de centrals habitual (Ramalho, Alcalá i Juanpe) perquè el basc va veure la cinquena groga a Elx i haurà de descansar per sanció. La teoria diu que el lloc de Ramalho serà per a Kiko Olivas, que a banda de ser dretà ja va passar davant de Pablo Marí (esquerrà) en l'última convocatòria. Els principals dubtes en l'onze es poden centrar en el dibuix (el tècnic pot repetir el 3-5-2 contra el Sevilla Atlètic o bé sacrificar un punta per jugar amb un 3-4-2-1, com a Elx), i segons quin sigui l'esquema també variarà l'elecció dels jugadors. En els carrils hi ha més dubtes a la dreta –Cifuentes va ser titular a Elx i Maffeo ho va ser en el darrer partit a casa, però tampoc no s'ha de descartar Coris– que no pas a l'esquerra, on seria una sorpresa que Mojica passés davant d'Aday. També hi ha dubtes al mig del camp i al davant. Si Machín juga amb un punta, Pere Pons, Portu i Borja García tenen lloc garantit i la quarta plaça a la medul·lar seria per a Granell o Alcaraz. En aquest cas també hauria de triar entre Sandaza i Longo, que seran la parella d'atac si l'equip juga amb dos al davant.