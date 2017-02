Una oportunitat de nivell

Poc es podien imaginar a Reus, quan repassaven el calendari a l'estiu, que el partit de la jornada 24 contra un dels equips que la temporada passada estava a primera divisió, el Getafe, li donaria l'oportunitat de consolidar-se com a aspirant a la fase d'ascens derrotant un rival directe. Però la temporada del Reus és inesperada i s'ha guanyat el dret a lluitar entre els millors. Després d'un petit sotrac, ara torna a mostrar el nivell de joc i de resultats de la primera fase del campionat. Té a prop les primeres posicions, on hi ha el Getafe, que té quatre punts més.

L'equip madrileny va pagar, com sol passar als equips que baixen de primera, la duresa i la igualtat de la segona A, i no va començar bé, amb diversos empats, com el del partit contra el Reus al Coliseum Alfonso Pérez de la tercera jornada, i alguna derrota dolorosa. El tècnic, Juan Eduardo Esnáider, no va trigar a pagar els plats trencats del mal rendiment d'un equip que té el retorn ràpid a primera divisió com a objectiu. Pepe Bordalás, un entrenador amb molt més bagatge en la categoria, el va substituir i l'equip va començar a mirar cap amunt, fins a situar-se en els primers llocs. Ara, però, no està en el millor moment de la temporada, si més no quant a resultats, ja que només ha aconseguit dos punts dels últims nou.

Natxo González, però, no se'n refia gens ni mica i avisa que el Getafe “és sens dubte un dels equips més perillosos” de la categoria de plata. El tècnic basc assegura que els tres partits del visitant d'avui al municipal sense guanyar demostren la igualtat de la categoria i no pas un empitjorament del joc dels madrilenys: “La petita mala ratxa està dins la normalitat de la categoria. Segur que ho saben gestionar.” De fet, Natxo González sap que això fa encara més perillós l'equip de Pepe Bordalás, que avui tindrà més urgència per guanyar.

Natxo González està satisfet per la línia de joc que ha reprès el seu equip, sobretot amb els quatre punts aconseguits en els dos últims partits a casa. Avui, una altra vegada davant l'afició, el tècnic espera que el seu equip confirmi el bon moment contra un dels equips grans de segona A. “És un repte molt bonic”, sentencia.