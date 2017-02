Els dos extrems

Dos estats d'ànims oposats, dues realitats molt diferents, dos extrems, es veuen les cares aquesta tarda al Ciutat de València. El Llevant, líder intractable, rep el cuer, un Nàstic que no aconsegueix abandonar l'última posició ni treure's de sobre l'angoixa que arrossega des de l'inici del campionat. Els tarragonins, però, no volen donar el braç a tòrcer, conscients del valor anímic d'una victòria de prestigi, mentre que els valencians no es refien gens ni mica del Nàstic.

El Llevant, que no ha perdut a casa, té un marge molt significatiu de punts respecte al tercer i al setè, de manera que la seva posició d'ascens directe és molt ferma. Tot i això, Juan Ramón López Muñiz entona un discurs segons el qual tot el que han fet fins ara no serveix de res i han de mantenir el nivell. A més, considera que, per afrontar els partits, no s'ha de mirar la classificació, ja que qualsevol equip pot donar la sorpresa: “El Nàstic va començar com a favorit, però entre poder estar a dalt i caure a baix hi va molt poc. Els falta tranquil·litat. Ara, amb el canvi d'entrenador i també d'estil, segur que intentaran créixer.”

Juan Merino espera que el seu equip retrobi les sensacions de la seva primer a i única victòria a la banqueta del Nàstic, la de fa dues setmanes al camp del Lugo. L'empat sense gols de l'última jornada contra l'Osca al Nou Estadi, en un partit gris dels grana, va desencisar una afició que esperava la segona victòria consecutiva i que el seu equip abandonés l'última posició i s'apropés a les de permanència, que ara estan a tres punts de distància. Merino no descarta la victòria al Ciutat de València, ja que considera que al Llevant “se li pot fer mal”. “Derrotar-los al seu estadi, on segurament hi haurà un gran ambient, suposaria reforçar la nostra moral”, afirma el tècnic andalús, que és conscient, de totes maneres, del potencial del rival: “És un equip que té molta qualitat i que en defensa treballa amb humilitat.” Merino podria mantenir el 5-3-2 dels últims partits, tot i que assegura que té alternatives per afrontar un duel en què no disposa dels lesionats Lobato i Stéphane Emana ni de Djetei, que encara està en la copa d'Àfrica. Àlex López va quedar ahir fora de la llista per decisió tècnica.