El Reus empata a casa contra el Getafe (1-1)

El Reus ha empatat contra el Getafe un partit que se li ha posat d'esquena en la primera part, amb un gol rebut (35') i l'expulsió de López Garai (42'). En la segona, ha empatat gràcies a un penal transformat per Edgar (69') i ha vist com el rival jugava l'últim quart d'hora amb nou.

Després d'una primera mitja hora amb arribades repartides –la més perillosa, un xut del roig-i-negre Miramón fregant l'escaire–, López Garai ha comès penal en agafar Paul Anton just en el moment en què entrava a l'àrea. El pitxitxi visitant, Jorge Molina, no ha desaprofitat el llaçament. El mateix davanter ha estat a punt de fer el segon poc després, però Edgar Badia ha desviat el seu xut. Just abans del descans, López Garai ha estat expulsat en veure la segona targeta groga.

La segona part no pintava bé per a un Reus que ho tenia difícil per portar perill fins que Edgar Hernández ha rebut penal de Molinero. Ell mateix ha transformat el llançament. Poc després, el Getafe s'ha quedat amb nou perquè Cala i Molinero han vist, amb un minut de diferència, la segona groga. Fins al final, però, al Reus li ha faltat decisió per trobar el segon gol.