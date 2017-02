El Prat recupera el somriure

Derbi de necessitats al Sagnier. El Prat arribava al duel en una ratxa de tretze partits seguits sense guanyar i havent caigut en la zona de descens després d'haver-hi estat tan sols en la primera jornada. Per la seva banda, l'Hospitalet encarava la jornada 24 del campionat de lliga en una dinàmica més positiva, però amb tan sols un punt més que els potablaves, en la plaça de promoció de permanència. Amb la victòria, el Prat es va retrobar amb el triomf tres mesos després a costa d'un l'Hospitalet que ahir va perdre més que tres punts.

L'equip pratenc va sortir al terreny de joc més convençut de la importància del matx i va imposar el seu ritme des del xiulet inicial. De fet, en la primera acció, Javi Lara va col·locar una pilota a l'espai per a Óscar Muñoz, que, després de guanyar la posició a Ciria, va forçar un penal per infracció del central. El mateix davanter centre potablava va assumir la responsabilitat del llançament des dels onze metres i no va fallar (1-0). Lluny de fer un pas enrere, el Prat va aprofitar la injecció de moral del primer gol per continuar insistint sobre la porteria riberenca, i Padilla, després d'una centrada de Poves des de l'esquerra, va rematar de cap al fons de la xarxa arribant amb força (2-0) des del darrere. En el minut 10, el conjunt local ja manava 2-0.

Sentència aviat