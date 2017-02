El vent i el xiulet

El vent és el principal enemic del futbol. Si bufa com ahir a Reus, adéu a l'espectacle. De fet, els dos tècnics van dir després del duel que haurien preferit que se suspengués. L'enorme dificultat a l'hora de trenar jugades va fer impossible que es veiés un joc continuat i el més destacat van ser les decisions d'un àrbitre que no va agradar a cap dels dos equips: dos penals i tres expulsions. En la primera part, el beneficiat va ser el Getafe, que va tenir un penal a favor, transformat per Jorge Molina (35'), i que va veure com el Reus es va quedar amb deu per la doble amonestació a López Garai (42'). En la segona part, en canvi, l'àrbitre va assenyalar un penal a favor del Reus, provocat i marcat per Edgar Hernández (69'), i va deixar el Getafe amb nou per les expulsions seguides de Cala (76') i Molinero (77'), molt protestades pels visitants. En els últims minuts al Reus li va faltar decisió per aprofitar la superioritat numèrica, tot i que pot fer una valoració positiva de l'empat, que abans del gol d'Edgar semblava difícil i que el manté en la zona tranquil·la de la classificació i amb la personalitat competitiva intacta.

Concentració, intuïció i ímpetu. És el que s'ha de tenir en cada acció per no fer del vent un obstacle insalvable, i per això un partit com el d'ahir fatiga molt els futbolistes. Abandonats a la imprevisibilitat de cada acció, la preferència és no arriscar i la majoria d'accions d'atac van ser a pilota aturada, en la primera meitat molt repartides. Del primer acte, el protagonista va ser López Garai, primer perquè va cometre penal en agafar de la samarreta Paul Anton just quan entrava a l'àrea i, després, perquè va veure la segona groga per una entrada dura. L'àrbitre va sentir camí dels vestidors l'escridassada de l'afició local, descontenta amb les seves decisions. També hi va haver un gol anul·lat a Edgar Hernández per una falta prèvia, poc abans del gol dels madrilenys.

El segon acte no convidada a l'optimisme per al Reus, amb un jugador menys, un rival amb ofici i el vent, que beneficia el que no ha de construir. Però quan l'equip roig-i-negre, que ho intentava combinant però que no trobava forats, semblava més ofuscat, Edgar va protegir bé una pilota dins l'àrea, va sentir l'empenta del Cata Díaz i va caure. L'àrbitre va assenyalar penal i el mateix davanter centre no va fallar. I després que, en un tres i no res, Cala i Molinero veiessin la segona targeta groga, el panorama es va posar encara més de cara per al Reus, però per culpa d'un partit canviant, intens i lleig ja no li quedava sang freda per aprofitar-ho i només va tenir forces per reclamar un penal sobre David Querol.