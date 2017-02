A Montilivi, tot juga a favor

Montilivi gairebé mai no s'omple (ahir, poc més de mitja entrada) ni tampoc és precisament cap infern per als rivals. Però la màgia que té l'estadi del Girona és ben real i els visitants en solen sortir escaldats. Si el camp està en perfecte estat, oli en un llum. Si està embassat i enfangat, també (que li ho preguntin al Sevilla Atlético). I si està dur i més irregular que mai, com ahir, més que un gran problema acaba sent una gran sort: quan tothom patia per l'empat del Valladolid, el 2-0 que va decantar definitivament el duel va ser més imputable al pèssim estat de la gespa que a cap jugador del Girona. De fet va ser un autogol des de fora de l'àrea de Guitián, que va enviar una pilota tova a Pau Torras, a qui un mal bot va trair i va acabar anant-la a buscar dins la porteira. Tot i que som tot just al febrer, el gol ha de sortir tant sí com no en els resums del 2017.

El Valladolid se'n va anar de Montilivi amb la cua entre les cames i gairebé oblidant-se de l'ascens directe (la distància respecte al Girona és ja d'onze punts). També van abandonar l'estadi sense ni cinc de botí el Sevilla Atlético, el Còrdova, el Nàstic, el Llevant i el Lugo. I si l'equip és capaç de conservar aquest estat de gràcia tres partits més, això ja seran paraules majors perquè després del Mallorca venen el Getafe i el Cadis.

El partit va tenir un ritme i una intensitat altíssim –als equips de Machín, això ja ni es discuteix– i tot l'hermetisme que a les àrees hi va haver en els 25 primers minuts el va trencar Coris amb el seu primer gol a segona A. El tossenc va controlar un gran canvi d'orientació d'Aday i després de fer-se un espai resseguint la frontal va etzibar un xut amb la cama esquerra que va sorprendre Pau Torres i també els més de 5.000 aficionats que ahir es van citar a Montilivi i que van acabar molt contents amb la primera part del seu equip. Perquè a partir de l'1-0, el Girona va ser una màquina de generar perill i si no va arribar el 2-0 va ser perquè l'àrbitre es va empassar un penal com una casa de pagès –estava a un metre i mig en l'acció en què Álex Pérez va treure la mà per evitar que la passada de Portu arribés Sandaza, que ja tenia la canya a punt– i perquè el Girona va desaprofitar clares ocasions, sobretot una d'Aday quan el descans ja trucava a la porta (42').

El respecte va ser total en uns primers minuts de tempteig en què la prioritat va ser no equivocar-se. El Girona de seguida va tenir clar que era un partit de rosegar sorra contra un rival ben plantat al darrere però que, a més, tenia criteri en la construcció i va amenaçar tant com va poder a la zona de tres quarts. Machín va fer dos canvis respecte el darrer partit: va rescatar Coris, gairebé desaparegut del mapa el 2017, per donar la màxima profunditat al carril dret, i el tossenc ahir va ser un autèntic punyal. L'altre canvi va ser per obligació atesa la sanció de Ramalho. Kiko Olivas feia un munt que no jugava, però a la gespa va ser l'assegurança de sempre.

El Valladolid va arribar viu al descans i va sortir molt més decidit desrpés de la represa. Els visitants es van fer amos i senyors del partit, i els locals van haver de córrer molt darrere de la pilota. El Girona no només va endarrerir perillosament les línies, sinó que en el minut 60 jugava com si quedessin cinc minuts: rebutjant pilotes i facilitant nous atacs al rival.

El Girona va patir per primer cop Mata com a rival i va entendre el que dona el madrileny als seus equips. El davanter es va barallar amb tothom i va utilitzar totes les armes. També va fallar un gol que semblava fet, cosa que tampoc no està fora de guió. Montilivi, que no el va deixar de xiular –ja ho va fer quan van anunciar l'alineació visitant per megafonia– el va acomiadar també de mala manera quan Paco Herrera el va substituir per Raúl de Tomás. Prèviament, el tècnic havia posat en dansa Ángel i Sergio Marcos per mirar de pressionar una mica més el Girona, que des que va començar la segona part no va fer bona pinta ni les tenia totes.

Qui més qui menys veia a venir l'1-1. I qui no va veure el bot de la pilota en un rebuig aparentment fàcil va ser Pau Torres, que va encaixar un dels gols absurds de la lliga, però que va donar la vida al Girona. El 2-0, en altres circumstàncies, s'hauria celebrat com mig ascens. La majoria de jugadors locals, però, van anar a consolar el porter rival en una mostra d'esportivitat difícil de veure en un camp de futbol. Amb posterioritat al 2-0 i amb el porter visitant fet un flam, el públic el va intentar pressionar tant com va poder cada cop que la pilota s'acostava a l'àrea visitant.

El partit semblava tancat i el Girona va tenir possibilitats de fer el 3-0, però no només no va saber clavar el cop de gràcia, sinó que es va desprogramar i va facilitar el 2-1 al rival amb cinc minuts encara per jugar-se. Per sort, no es va deixar sorprendre una segona vegada.