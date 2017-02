Quan semblava que el Llagostera havia trobat la regularitat (3 partits sense perdre, amb 7 punts de 9 possibles), el conjunt gironí va encaixar dissabte passat una contundent derrota al camp del Vila-real B (4-1) que va estroncar la bona dinàmica de l'equip. Els llagosterencs van naufragar en defensa –van encaixar quatre gols per segona vegada aquest curs, després del 4-0 contra el Mallorca B– i en atac van ser incapaços de generar el perill necessari.

Només Manel Martínez va ser capaç de marcar el gol de l'honor, i va demostrar una vegada més que és la clara referència ofensiva del seu equip, que comença a presentar símptomes de Maneldependència. I és que el davanter, que ja acumula 12 gols i ha vist porteria en els últims quatre partits, ha marcat 5 de les últimes 7 dianes del Llagostera, que està trobant a faltar la productivitat golejadora de més jugadors. En aquest sentit, s'espera molt més d'homes com ara Rafa Jordà i Rubén Martínez, futbolistes cridats a ser importants a principi de curs i que encara no s'han estrenat, castigats per les lesions i la falta de punteria.

El Llagostera ha marcat 28 gols en la lliga, més de la meitat obra de Manel (12) i Marc Fernández (6), una estadística que ha dut l'equip fins a la part baixa de la taula.