Dolor dissimulat

Natxo González tenia un maldecap important en la prèvia del partit de diumenge contra el Getafe, amb els tres davanters centre purs de la plantilla amb problemes físics: Chrisantus estava descartat per lesió, i Máyor i Edgar Hernández arrossegaven molèsties importants des de feia uns dies. Les de Máyor feien recomanable que no jugués pel risc de lesionar-se de més gravetat, mentre que el dolor d'Edgar era per una contractura a l'esquena. Si Natxo González volia que el seu equip sortís al camp amb un punta de referència clar –ho ha fet en tots els partits de lliga excepte el Saragossa-Reus, en què va jugar des de l'inici Fran Carbia, més petit i mòbil, com a futbolista més avançat– calia forçar la participació d'Edgar, ja que no es tractava d'una lesió que pogués empitjorar. Això sí, sentiria dolor, que s'intentaria apaivagar infiltrant-lo. El davanter de Gavà va accedir a jugar, conscient que era una bona oportunitat en la seva lluita per la titularitat, sobretot en mans de Máyor.

“En principi no podíem disposar d'ell, però ens ha volgut donar un cop de mà. Se li ha d'agrair que hagi estat aguantant el dolor. M'alegro molt que hagi fet el gol”, va afirmar després del partit el tècnic, Natxo González. I és que Edgar Hernández va aprofitar el partit per reivindicar-se. Malgrat el dolor, va jugar els 90 minuts, i va provocar i transformar el penal que va donar un punt al Reus contra un dels rivals de la zona alta, el Getafe. Era el seu segon gol en la lliga. Curiosament, l'altre també el va fer de penal contra el Getafe, en la primera volta, i també va valer un punt. “Estic content, perquè la feina dona fruit”, va dir Edgar Hernández un cop dutxat i canviat, quan el dolor se li tornava a despertar: “Estem per a això, per patir per la nostra passió, que és el futbol. Tenia molèsties, però he intentat pensar en altres coses.” El davanter ha fet mèrits, si més no, per fer dubtar Natxo González de cara el proper partit, diumenge a Sòria, en què en principi podrà disposar de Máyor.