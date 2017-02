Alegries en cadena a Montilivi

La victòria contra el Valladolid va servir no només per deixar gairebé despenjat de la lluita per l'ascens directe un dels equips forts de la categoria, sinó sobretot per demostrar a tothom que, per més que tingui alguna relliscada com la derrota a Elx, el Girona s'ha pres de manera molt seriosa el fet de defensar el segon lloc que ocupa des de la quinzena jornada. Hi ha equips que es resisteixen a perdre'l de vista, com el Cadis –tercer, amb cinc punts menys–, però altres als quals els costa més, com el Getafe, ja vuit punts per sota, i el mateix Valladolid. Amb nou victòries en onze jornades, el ritme dels gironins és molt alt. I bona part de l'èxit es deu a l'excel·lent rendiment a Montilivi, que s'ha convertit en un fortí. El 2-1 contra el Valladolid és la sisena victòria consecutiva del conjunt blanc-i-vermell davant la seva afició, una sèrie que, des de l'arribada a segona A, només ha aconseguit dues vegades més i que en cap va anar més enllà. Si és capaç de derrotar el Mallorca el dia 18 –abans visita l'Almeria–, l'equip de Pablo Machín haurà fixat un nou rècord.

El rècord de victòries seguides a Montilivi en la primera temporada a segona A va ser de tres –de fet, hi va haver dues sèries de tres separades per un empat–i en la segona, de només dues. El curs 2010/11, en la seva fase més pletòrica, l'equip va arribar a encadenar quatre triomfs davant la seva afició. En l'acceleració cap a la permanència de la temporada 2011/12, hi va haver dues ratxes de nou punts seguits separades per dos empats. Els millors registres van arribar el curs posterior, amb Rubi a la banqueta. Són d'aquesta temporada 2012/13 les dues sèries de sis victòries seguides com a local. La primera, trencada amb el 0-1 contra l'Elx el dia que hi havia el lideratge en joc. I la segona, amb la gran patacada contra el Xerez (2-4). A partir d'aquí, i ja amb Machín, hi va haver quatre ratxes diferents de nou punts seguits a l'estadi fins que, al final del curs passat, l'equip va encadenar cinc victòries, entre les quals la de l'eliminatòria d'ascens contra el Còrdova, resolta en la pròrroga.

Aquest curs, amb 31 punts de 39 possibles a Montilivi, el Girona és el segon millor local, superat pel Llevant (32 de 36). Només els dos primers i el Tenerife –no perd a casa des del 4 de gener del 2016– es mantenen invictes com a locals.