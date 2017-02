Brillant en el moment idoni

L'apatia semblava haver-se instal·lat al Prat, un equip que havia perdut el somriure. Sense victòries no hi ha felicitat. Les tretze jornades consecutives sense guanyar estaven passant factura. No hi havia manera, i el conjunt potablava s'havia situat en zona de descens. Però, per sort o per desgràcia, res no és etern. Diumenge passat, l'equip de Pedro Dólera va alliberar tota l'ansietat que duia dins amb una golejada contra l'Hospitalet (4-0) que té un nom propi: Alberto Padilla. El migcampista barceloní es va convertir en la bèstia negra dels riberencs i va marcar un doblet, amb un gol de falta meravellós inclòs. Si amb això no n'hi hagués prou, també va assistir Javi Lara en el 3-0. “Em va sortir un dels millors partits dels últims anys i estic molt content, perquè per totes les circumstàncies era molt important aconseguir una victòria així”, explica, satisfet, Padilla, que creu que era just que el Prat tornés a somriure: “Feia tant que no guanyàvem que gairebé no recordava l'última victòria, però hem passat una mala ratxa en què hem empatat molts partits que mereixíem guanyar.”

El més destacable de la victòria de diumenge al Sagnier, almenys quant a estètica, és el golàs de falta amb què Padilla va tancar l'exhibició potablava. Un xutàs de falta directa des de més enllà de la frontal que es va escolar per tot l'escaire. Dani Mallo, pobre, no va poder fer res més que lamentar-se. S'havia estirat com manen els cànons, però quan el contrincant et posa la pilota amb potència arran de l'escaire, de res no serveix volar com Superman. “La pilota aturada sempre m'ha anat bé i és una cosa que intentem explotar”, explica el futbolista de la Zona Franca, que treballa específicament aquesta faceta: “Els divendres, amb el mister, treballem les accions de pilota aturada i també em quedo després de l'entrenament a practicar faltes amb alguns companys.”

Debutant experimentat