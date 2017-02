“Volem empaitar el Llevant”

Amb el compte enrere activat, la situació del Girona és privilegiada. Després de 24 partits jugats té 45 punts, que no són tants com els 47 de la temporada 2014/15 (la dels 82 punts), tot i que el panorama es sensiblement millor: aleshores estava enmig d'un triple empat al capdavant amb Las Palmas i l'Sporting i ara, malgrat que està a set punts del líder, té un coixí de gairebé dues victòries (5 punts) respecte al tercer.

“Tenim un avantatge que hem de saber gestionar. Això és molt llarg i han de passar encara moltes coses, però hem de saber jugar amb els resultats.” La reflexió és del director esportiu, Quique Cárcel, que admet que el Girona té la feina ben encarrilada però en cap cas resolta. De moment, els de Machín van descartant rivals directes. Com el Valladolid, possiblement el millor equip que hagi passat aquest curs per Montilivi. “Venim d'un partit molt dur, però que vam saber resoldre. En la primera part, pel que fa a joc i ocasions, el Girona va vorejar l'excel·lència. En la segona, ells ens van interpretar molt bé, ens van crear problemes i van tenir dues ocasions per fer l'1-1. I nosaltres, amb el segon gol, vam tenir aquell punt de sort que també necessiten aquells equips que persegueixen grans objectius”, va exposar Cárcel. “Els onze punts d'avantatge no són definitius, però que un equip com el Valladolid estigui a aquesta distància diu molt a favor del Girona”, afegeix.

Quique Cárcel diu que el Girona ha de ser ambiciós. Per això no mira ni el Cadis (3r) ni el Getafe (4t), a hores d'ara els perseguidors més immediats del Girona. Ni tampoc creu que el Llevant s'hagi escapat definitivament. “Té 52 punts i una trajectòria impecable. I si no té una ensopegada molt forta pel que fa a resultats i també en l'aspecte mental, l'avantatge pot ser definitiu. Però nosaltres no ens volem resignar i la nostra guerra és anar a empaitar el Llevant. Ells no han sentit en tota la temporada la pressió, però si nosaltres som capaços de mantenir la dinàmica i ells flaquegen un parell de partits poden agafar por i que els entrin els dubtes.” Malgrat l'ambició i l'optimisme del director esportiu, el Girona estarà molt pendent del retrovisor. “No sé si el rival serà el Cadis, el Getafe o un altre, però sí que sé que nosaltres hem de treballar i competir com ho estem fent cada dia, en cada entrenament i en cada partit. Ja sabem que els de darrere ens pressionaran. Però ells també la notaran, aquesta pressió. I va ser molt important guanyar diumenge sabent que el Cadis ho havia fet dissabte i se'ns havia posat a dos punts. En això, la plantilla també ha aconseguit un alt grau de maduresa.”

Amb cinc punts d'avantatge respecte al tercer i després de deu jornades seguides instal·lat en zona d'ascens directe, la paraula play-off fins i tot sona malament. A més, el Girona no ha pogut obtenir el premi en les tres fases d'ascens que ha disputat. Cárcel, però, discrepa de les veus que pontifiquen que l'equip, o puja de manera directa o no pujarà. “Ara vull pensar que podem lluitar per assolir l'objectiu màxim, però en el cas que no poguéssim acabar entre els dos primers classificats, el play-off és una altra via d'ascens que no podem descartar. I si finalment l'haguéssim de jugar, hi ha plantilla per competir-lo i guanyar les dues eliminatòries. Evidentment, ens hauríem de refer, sobretot mentalment, però estic segur que el podríem afrontar amb les màximes garanties.”

Malgrat tot, Quique Cárcel diu que el Girona ha d'allargar tant com sigui possible aquest moment dolç i que té a les seves mans lluitar pels dos primers llocs: “Si els 18 partits que queden mantenim la línia dels 24 anteriors tindrem moltes possibilitats. Hi ha dues coses a les quals dono molta importància. Una és que al vestidor hi ha molta concentració, gens d'eufòria i que la gent només pensa en el partit següent. L'altra és que l'equip és molt competitiu i que arriba al final de tots els partits amb possibilitats de guanyar-lo i empatar-lo. Que des de fa més d'un any totes les derrotes que hem patit hagin estat per un sol gol diu molt de l'esperit d'aquesta plantilla”, assegura Cárcel.