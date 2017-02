El Nou Estadi al rescat

El Nàstic està en un moment molt delicat de la temporada. Després de la derrota del cap de setmana passat al terreny de joc del Llevant, té la zona de permanència a cinc punts, de manera que si s'estanca en el proper tram de competició podria quedar definitivament enfonsat a la cua. Els dos propers partits, per tant, prenen una gran rellevància, sobretot perquè els disputa al Nou Estadi, un fet que obliga la plantilla a posar-se els sis punts com a únic objectiu. El Nàstic rep aquest dissabte l'Alcorcón, catorzè, i el dissabte de la setmana que ve, el Numància, novè. Els dos partits són a les sis de la tarda. “Necessitem sumar punts com sigui, els dos partits que tenim ara a casa els hem de guanyar”, va afirmar ahir Ferran Giner. L'extrem valencià considera que ara ja no s'han de fixar en l'equip que tenen al davant –“és com si tots fossin rivals directes, tots els punts són igual de vitals”, diu–, assegura que l'afició, a la qual demanen el màxim suport, mereix alegries i opina que la bona imatge mostrada al Ciutat de València, malgrat la derrota, els fa ser optimistes.

Quatre promocions

Conscient de la importància dels propers sis punts, el Nàstic vol que hi hagi un gran ambient al Nou Estadi en els dos partits, i per això ha elaborat quatre promocions diferents. Per una banda, els socis podran retirar entrades per als dos partits de la zona del seu abonament a 5 euros cadascuna, amb un màxim de quatre per partit. Per altra banda, els no abonats podran assistir als dos partits al preu d'un. Per la compra d'una entrada per veure el NàsticAlcorcón de dissabte, se'ls en regalarà una de la mateixa zona de l'estadi per al duel contra el Numància. Els preus de les localitats van dels 15 als 30 euros. A més, tant els abonats com els que no ho són podran aspirar a aconseguir una entrada gratuïta de gol o de preferent quan facin una compra mínima de 10 euros a la Nàstic Hummel Store. Per acabar, els socis del Club Bàsquet Tarragona podran aconseguir una entrada gratuïta per al Nàstic-Alcorcón, i els del club grana, per al CBT-Ávila, que es disputarà al Serrallo quan hagi acabat el partit de futbol (a un quart de nou del vespre).