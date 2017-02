Un equip de mal doblegar

El Reus afronta ara dos partits seguits a camp contrari, contra el Numància i el Cadis. Per a la visita a Sòria, Natxo González tindrà les baixes dels sancionats López Garai –expulsat contra el Getafe– i Atienza –va veure la cinquena targeta groga–, la qual cosa donarà la titularitat, en principi, a Marcos Tébar i Babic, respectivament. A més, González manté les baixes dels lesionats Chrisantus, Benito i Albistegui, i en principi tampoc podrà comptar amb Vitor, que no es treu de sobre unes molèsties. En canvi, recupera Jorge Díaz, que s'ha perdut els dos últims partits per sanció, i Máyor, baixa per precaució contra el Getafe.