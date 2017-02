Una alegria pendent

No és el malefici del Nuevo Arcángel –cap victòria en vuit partits– ni tampoc el del Martínez Valero, on el Girona va encadenar fa quinze dies la setena visita sense guanyar, però l'estadi dels Jocs Mediterranis d'Almeria és un dels que es resisteixen al conjunt gironí, que fa temps que s'ha acostumat a viure alegries a camp contrari de manera assídua però que encara en té algunes de pendents. Al camp de l'Almeria, en què va quedar marcat per la doble frustració de la primera temporada que el Girona va lluitar per pujar a primera divisió, l'equip només hi ha aconseguit un empat en quatre visites.

El punt va arribar en la primera visita a la ciutat andalusa, la temporada 2011/12. Era el primer partit a camp contrari del curs, i l'Almeria acabava d'aterrar de primera. I tot i que el panorama s'havia ennegrit molt en arribar al descans –2-0 i expulsió de Jose–, el Girona va treure el geni en la segona part, Saizar va marcar el 2-1 de penal i, ja en el temps afegit, Moha va aconseguir l'empat.

La temporada següent, el Girona va acabar d'enterrar les possibilitats d'ascens directe a Almeria –hi arribava després de les derrotes contra el Xerez i el Vila-real i el triomf contra el Barça B–, on va maleir l'actuació d'Ocón Arraiz, que es va empassar una acció de penal i expulsió a l'àrea local amb 1-1. El somni de l'ascens es va acabar d'esfumar al mateix escenari, al cap de vint dies, en la tornada de l'eliminatòria definitiva, sense cap possibilitat per als gironins.

Ni tan sols la temporada passada, en ple esprint dels gironins en la segona volta, hi va haver alegria al Jocs del Mediterrani. L'equip de Machín hi arribava després d'haver enllaçat vuit jornades sense perdre, i superat aquell partit en va encadenar set més sense perdre. Però a Almeria va perdre, i això que va fabricar un munt d'ocasions de gol.

De dimensions generoses, molt obert –hi ha una pista d'atletisme– i sense gaire pressió del públic, no fa la sensació que el camp de l'Almeria hagi de ser inaccessible per als gironins. “És ample i crec que afavoreix el nostre joc. Nosaltres hi anirem fidels a les nostres idees, amb la nostra manera de jugar, que està funcionant. I a veure com ens intenten contrarestar ells”, explica Pere Pons. Després del replantejament de l'Elx, que va rebre el Girona amb una línia de tres centrals, l'equip de Machín va assumir que els rivals poden canviar l'estil per enfrontar-s'hi. “Tenim aquest punt de dificultat, que fins a l'últim moment no saps ben bé com poden jugar, però el cos tècnic fa una bona anàlisi del rival i sempre ens intenta donar les màximes facilitats”, explica el migcampista, que jugarà el seu primer partit a Almeria, ja que el del curs passat és el primer dels cinc seguits que es va perdre per una lesió a la cuixa. En l'entrenament d'ahir a Tordera, Machín va fer atacar tant defenses de quatre com de cinc.