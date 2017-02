Remuntada amb exhibició

Com si d'un cicló es tractés, el Badalona va passar per sobre de l'Sporting B i va classificar-se per a les semifinals de la copa Federació. Els homes de Manolo González havien de remuntar un 2-1 desfavorable i ho van fer exhibint-se: el filial blanc-i-vermell va acabar sent una joguina en mans dels escapulats i va endur-se una maneta en la visita al nou municipal.

Ningú no hauria dit que el partit acabaria 5-0 si hagués vist només el primer quart. Al Badalona li va costar entrar en joc contra un rival intens. Llavors, en el minut 20, va aparèixer Bruno i va obrir la llauna. L'atacant brasiler va guanyar l'esquena a la defensa de l'Sporting B en una centrada llunyana d'Indiano i va batre Javi Benítez amb sang freda. Aquest gol va deixar estabornits els asturians, que sis minuts després van tornar a rebre una cleca. En aquest cas, Iván Agudo va posar una pilota entre el porter i un central. Pel mig va fer acte de presència Gerard Oliva, que va fer valdre el seu idil·li amb el gol per fer el 2-0. El pitxitxi escapulat només va haver de posar-hi la bota. Si el resultat no era prou positiu per al Badalona, en el temps afegit del primer temps l'equip va deixar la classificació encarrilada. Víctor Ruiz va carregar contra el cos d'Iván Agudo dins de l'àrea i l'àrbitre va assenyalar penal. Després Carlos Calvo no va perdonar.

Ho arrodoneixen