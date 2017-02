Lluita sense limitacions

Els 2.160 minuts que acumula el Girona en la lliga se'ls han repartit de manera equitativa René Román i Yassine Bounou. L'equilibri es trencarà demà al camp de l'Almeria i, si no hi ha cap contratemps, l'exporter del Llagostera superarà per primera vegada aquesta temporada el marroquí en minuts jugats. Amb el retorn de Bounou després de l'experiència a la copa d'Àfrica –ja va ser a temps de seure a la banqueta contra el Valladolid–, els dos porters reprenen una lluita fins ara condicionada per la marxa del marroquí durant tot el mes de gener. Ara, sense cap més absència llarga, l'exporter del Saragossa espera tenir una altra oportunitat. Però Machín, tot i que el marroquí va ser la primera aposta de la temporada, ja va deixar clar ahir que René ha aprofitat l'absència de Bounou i ha agafat avantatge.

“Tampoc explicaré si la marxa li ha restat possibilitats o no. El que és evident és que René ha tingut continuïtat, l'equip està funcionant bé i som un grup força sòlid i solvent. Bounou té unes característiques diferents que René i ens dona tanta confiança com ell, però és cert que surt amb una mica més d'avantatge René”, reflexionava ahir l'entrenador, que s'ha tret de sobre el maldecap que hauria suposat qualsevol contratemps amb el gadità durant l'absència de Bounou. Bounou va jugar onze dels tretze primers partits –se'n va perdre dos per viatges amb la selecció–, però René Román va assumir el relleu força abans de quedar-se com a únic porter del primer equip. Amb l'única excepció del partit a Osca, on el tècnic va preferir alinear Bounou, l'andalús ha jugat deu dels onze últims partits i la seva presència ha coincidit amb la fase més productiva i fiable de l'equip. Bounou s'ho pren amb calma: “Sé que estic en bones mans, amb el club, el cos tècnic i els companys. Jo he de treballar de valent per quan em toqui jugar. I si no jugo, l'endemà tornar a treballar encara més.” Bounou veu “molt de nivell” a tot el grup i s'agafa a la possibilitat que Machín faci retocs encara que l'equip funcioni bé. “L'equip està ben armat, i hem vist que hi ha moltes rotacions. La porta està oberta perquè tothom pugui entrar a l'onze qualsevol dia. Cada partit necessita jugadors amb unes característiques determinades i el mister sap molt bé el que fa. Nosaltres confiem en ell i ens preparem per quan ens reclami.”

Al març, dos amistosos