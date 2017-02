Granollers, punt i seguit

A plena nit, un home va picar a la porta. La mirada dels tres companys d'equip, entre ells Cristian Hidalgo (Barcelona, 1983) i Arnal Llibert, va ser d'estupor. I més encara quan van obrir la porta i s'hi va presentar un advocat que els va donar un document que deia que, tot i jugar amb assiduïtat i ser protagonistes amb l'equip, ja no en formaven part. A Xipre les coses funcionen d'una altra manera i ho sap molt bé l'atacant barceloní, que ha viatjat, amb una pilota de futbol, per Bulgària, Israel, Índia i Romania. Amb 33 anys, Granollers és una altra aturada en el camí.

Les mateixes cames que avui batallen per la desgastada gespa artificial de cadascun dels camps catalans de la tercera divisió, un dia, amb 23 anys, van fer esperançar la Corunya. Setanta-cinc partits en la màxima categoria sobretot amb el Dépor, però també amb l'Hèrcules, 30 a segona i un viatge de cinc temporades per diverses lligues del món són el bagatge que Cristian Hidalgo ha portat al municipal del Carrer Girona. “A principis d'aquesta temporada volia tornar a l'Índia, però en l'últim moment em van tancar la porta, així que em vaig quedar sense equip”, explica Cristian, que aleshores va rebre la trucada de David Charcos i Albert Cámara per incorporar-se al Granollers: “He estat en molts tipus de futbol i crec que soc capaç d'adaptar-me també al de tercera. Aquí també es veu bon futbol i en els entrenaments la pilota corre per terra.”

Dels riscos –i els diners– de països exòtics cap a la seguretat –i l'austeritat– de jugar prop de casa, Hidalgo no es planteja la seva estada a Granollers com un punt i final en la seva carrera i encara anhela jugar en categories superiors. “Encara em queda corda”, admet l'atacant, de 33 anys. “He estat cinc anys a fora però he jugat en primeres divisions sempre, amb la qual cosa vull tornar a ficar-me en la roda”, explica, tot i que se sent molt còmode i està molt agraït al Granollers. “Cada vegada estic més integrat futbolísticament dins de l'equip i, tot i que he patit un mes aturat per una lesió, ja torno a sentir-me còmode.” Hidalgo va marcar per segona setmana consecutiva –contra el Terrassa (2-1) i contra el Sant Andreu (3-2)–, però més enllà dels gols el dia a dia és el que més l'omple: des de continuar castigant defenses rivals fins al viatge en cotxe des de Barcelona cap a l'entrenament amb Colchero, Javi Sánchez, Mur i Marcos López.