D'inèrcies i dinàmiques

Si les inèrcies i les dinàmiques són el reflex de l'ànima, el Girona té gairebé l'obligació de sortir amb el peu a fons al camp de l'Almeria per furgar en la ferida dels andalusos, molt pressionats després d'haver perdut cinc dels sis últims partits i no aconseguir sortir de la zona de descens. L'equip de Machín no ha guanyat mai als Jocs del Mediterrani –tres derrotes i un trist empat–, però està en condicions de trencar aquesta estadística. Els gironins no només estan en un fantàstic moment mental, sinó també físic i de resultats (nou partits guanyats dels últims onze).

Si el Girona fa els deures, la jornada pot ser rodona perquè un dels seus dos grans perseguidors (o tots dos) segur que ensopegaran, ja que dues hores després de l'Almeria-Girona hi ha un Getafe-Cadis que, en el cas de victòria madrilenya, l'avantatge del Girona passaria dels cinc punts actuals als vuit.

Tot i que l'Almeria està en hores baixes, hi ha dos fets irrefutables. Un és que les vuit últimes derrotes dels andalusos han estat per un sol gol de diferència i amb els de Fernando Soriano venent molt cara la seva pell. L'altre és que el conjunt blanc-i-vermell –la coincidència de colors farà que el Girona vesteixi avui de blau cel, una samarreta que no li ha donat mai bons resultats– ha obtingut els seus millores resultats com a local. De fet, dels 24 punts que té l'Almeria, 21 els ha sumat a casa (a fora només ha aconseguit tres empats, un dels quals al camp del Girona).

Amb l'aigua al coll