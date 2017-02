Avui para l'últim tren

No és la jornada 25 del campionat de lliga, és un partit transcendental. Si el Nàstic vol mantenir vives les esperances d'aconseguir una permanència que ara per ara cau molt lluny, està obligat a guanyar avui contra l'Alcorcón. Qualsevol resultat que no sigui una victòria allunyarà els tarragonins de segona A de forma gairebé definitiva. I això que quedaran encara disset jornades. La plantilla n'és conscient i ha fet una conjura per aconseguir aquests tres punts –i els tres pròxims–, aprofitant que hi ha un parell de partits seguits al Nou Estadi. Com que cal anar a pams, la primera premissa és imposar-se a un Alcorcón que, tot i haver ressorgit, sofreix moltíssim lluny de casa, on només ha sumat cinc punts.

El missatge del tècnic del Nàstic demostra fins a quin punt guanyar és avui imperatiu. “En tenim moltíssimes ganes, perquè aquest matx és el més important del Nàstic en molt de temps i hem de plasmar sobre el camp que això és molt més que una final”, afirmava ahir Juan Merino, que admet que el fet d'haver-se encallat a la cua suposa un desgast mental molt gran: “De cada derrota, a l'equip li costa moltíssim recuperar-se'n.” Tot i això, l'entrenador andalús confia que la millora mostrada diumenge passat al camp del Llevant, tot i la derrota, reforci l'equip: “Estem progressant i hi haurà un moment en què això es veurà traduït en punts, si bé el que necessitem nosaltres és sumar amb immediatesa.”

La incògnita del sistema