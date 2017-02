El Nàstic no se'n surt i només empata amb l'Alcorcón (1-1)

El Nàstic no ha pogut passar de l'empat a casa en un partit que necessitava guanyar en la lluita agònica per abandonar la cua. Els grana han marcat primer, gràcies a Juan Delgado (15'), però Bakic ha fet l'empat per a l'Alcorcón (36').

La primera part ha començat amb bones sensacions per al Nàstic, amb Lobato, Cordero i Tejera trobant espais en la segona línia i, sobretot, pel gol de Delgado, que ha rematar una falta servida per Tejera i projectada amb el cap per Perone. Mica en mica, però, l'Alcorcón ha començat a tocar la pilota, inspirat a tres quarts de camp, i ha empatat gràcies a Bakic, que ha engaltat a la perfecció el rebuig d'una falta.

Achille Emana que no ha sigut titular, i José Carlos han donat una mica més d'agressivitat al Nàstic en una segona meitat esvalotada, d'anada i tornada. Els grana han mirat de tancar l'Alcorcón, però els madrilenys no han deixat de mostrar-se amenaçadors. En els últims minuts, el Nàstic hi ha posat més intensitat i ha estat molt a prop del gol en una triple ocasió dels germans Emana i Tejera, en què el porter visitant Dmitrovic ha estat providencial.