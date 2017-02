Només hi falta precisió

Que el Girona acabés amb la sensació d'haver fet curt amb el 0-0 ja és prou bon senyal. Va perdre dos punts i l'oportunitat d'etzibar una bona garrotada a dos dels seus perseguidors poc abans del duel directe a Getafe, però va fer força millor pinta que quinze dies abans a Elx, on va lamentar un gol a última hora de Rober Correa però tampoc havia fet cap mèrit per endur-se el triomf. Ahir, en canvi, només li va faltar encert en la definició. Li va tocar contenir l'empenta dels locals en la primera part, i es va anar estirant en la segona fins a buscar amb força més insistència el gol que el rival. Un punt més de precisió, de qualitat o de clarividència a l'hora de triar l'última decisió, conceptes al cap i a la fi molt relacionats entre ells, hauria permès als gironins sortir de l'estadi dels Jocs del Mediterrani amb tres punts més.

Quatre canvis en l'alineació inicial és una xifra nombrosa, sobretot per a un equip en forma que ha guanyat el partit anterior, però tampoc hi havia cap decisió inexplicable de Machín. A l'eix de la defensa, tenia molt de sentit que Ramalho recuperés el lloc un cop acomplerta la sanció. Al carril dret, tot i el paperàs de Coris contra el Valladolid i, tenint Fidel al davant i jugant a fora, el tècnic va preferir l'alternativa de més intensitat defensiva de Maffeo. Al mig, Rubén Alcaraz estava fent mèrits per tenir més minuts, i el seu treball possiblement és més agraït a fora que a casa. I Longo, que no jugava com a única referència al davant des de l'Alcorcón-Girona de fa set jornades, va recuperar un paper que havia assumit molt bé durant el període d'absència de Fran Sandaza, que ahir ni tan sols va jugar. L'entrada al partit, en qualsevol cas, no va ser precisament còmoda per als gironins.

En una primera meitat carregada de topades, contratemps, molèsties i decisions arbitrals protestades, l'Almeria va trepitjar més el terreny contrari. D'ocasions clares, poquíssimes, gairebé cap. Però d'aproximacions, força més que els gironins, que no van tenir profunditat pels costats –res a veure a la que havien mostrat en la primera part de la setmana passada– ni van trobar gaire inspiració en Borja García, caçat sovint per Fran Velez, ni Portu. Al darrere, l'equip va semblar que busqués posar a prova l'estratègia defensiva, perquè els andalusos es van fer un tip de penjar córners i faltes a l'àrea de René. Tot, però, s'estava resolent amb força solvència. Més enllà de les pilotes penjades, va fer patir als gironins alguna bona conducció de Pozo, molt més fi a l'hora de fabricar joc que no pas de definir-lo. La lesió molt aviat de Quique, el seu màxim golejador, tampoc ajudava els locals. El Girona va patir una petita fase de setge dels de Fernando Soriano, però la insistència només es va traduir en una bona sortida per alt de René. Al davant, els gironins, més enllà d'un parell de faltes penjades a l'àrea als primers compassos, només van tornar a aparèixer en una rematada de Longo, assistit per Pere Pons.

El migcampista de Sant Martí Vell va jugar condicionat des del minut 2 per una targeta groga i va estar a punt de caure en el parany, perquè hauria pogut veure la segona per haver simulat una falta, tot i que de seguida en va ser conscient i es va aixecar (43'). Machín, de tota manera, no les tenia totes i, quan s'havia disputat un quart d'hora del segon període, va substituir (per primera vegada en tota la temporada) Pere Pons i fer entrar Granell, el dia que jugava el seu partit número 100 amb el Girona. El partit ja tenia una altra pinta. L'Almeria, per cansament, per desconfiança o pel pas endavant dels visitants, va anar perdent fe i terreny. Encara va xutar algun altre córner –en va comptar una dotzena–, però era incapaç de crear perill a la porteria de René, que quan més feina va tenir va ser per treure una rematada de Vélez anul·lada per fora de joc, ja en la recta final.