Duel a les portes de dalt

El Reus, molt regular, s'hi ha mantingut tota la temporada i el Numància, en creixement, hi és ara després d'haver passat per la zona baixa. Els dos equips que s'enfronten aquesta tarda a Los Pajaritos estan ben situats a les portes de la zona alta de la classificació, a tres punts de les places de fase d'ascens. Tots dos estan en un bon moment i, força allunyats de les places perilloses, tenen llicència per ser ambiciosos.

El Numància està en el millor moment de la temporada. Té la baixa del seu màxim golejador, Manu del Moral, que fa quatre setmanes que està lesionat, però no l'ha trobat a faltar. L'equip de Jagoba Arrasate ha aconseguit 13 dels últims 18 en joc. És per això que Natxo González considera que ara és un mal moment per visitar Sòria, conscient que quan un equip està en ratxa, amb confiança, tot li surt bé. El Numància va arribar a estar en zona de descens, però ara ja és l'equip sòlid i efectiu que acostuma a mostrar-se a segona A, una categoria a la qual està plenament adaptat, des de la humilitat i els sacrifici. Ja li agradaria al Reus, a mitjà termini, tenir la trajectòria en la categoria de plata del Numància, el mirall perfecte per als equips modestos. L'equip roig-i-negre sap que per arribar-hi té molta feina per fer. De moment, ha de completar la present temporada amb la permanència segellada com més aviat millor i, si és possible, fer somiar la seva afició amb alguna cota més. Guanyar avui a Sòria seria una manera excel·lent de reivindicar-se.

Natxo González recupera tres futbolistes respecte a la setmana passada, tot i que el més probable és que cap dels tres sigui titular: Jorge Díaz, que ha complert dos partits de sanció, i Alberto Benito i Álex Albístegui, fins ara lesionats. En canvi, manté les baixes de Chrisantus i dos futbolistes que no es treuen de sobre les molèsties que els afecten últimament, Máyor i Vítor. També és baixa el sancionat López Garai, la qual cosa propiciarà l'estrena com a titular de Marcos Tébar, que ja va debutar la setmana passada després de l'expulsió del basc.