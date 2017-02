Perill de trencar-se

La lliga és llarga i encara quedaran tretze partits per disputar-se, però aquesta podria ser una jornada propicia per començar a marcar diferències. En la zona alta, l'Ascó i el Vilafranca buscaran un triomf per intentar ampliar el marge sobre el Terrassa –ara és de quatre punts–, mentre que en la lluita per la permanència, els implicats buscaran aprofitar l'ensopegada del Júpiter al camp del Santfeliuenc.

L'Ascó de Santi Castillejo tindrà l'oportunitat de consolidar la seva posició privilegiada amb la visita al Nou Sardenya contra un Europa necessitat de punts per una raó ben diferent. Els de Gràcia, que basats en la solidesa defensiva han aconseguit escapar de la zona de descens, necessiten també els tres punts per distanciar-se'n una mica més. Els escapulats tenen les baixes segures de Civil, per sanció, Joel Coch, Navarro i Rojas, i el dubte de Reverter, mentre que per part asconenca, Santi Castillejo no podrà comptar amb Osado, Jordi Martí ni Barrufet. Amb un punt més que els de la Ribera d'Ebre, el Vilafranca necessita confirmar la seva millora amb un triomf. “Estem en una posició privilegiada”, va comentar el tècnic penedesenc, Ivan Moreno, que, tot i això, s'enfrontarà a una Pobla de Mafumet que fa set jornades que no perd. Els quadribarrats no podran comptar amb la seva gran estrella, Víctor Oribe, sancionat, mentre que els tarragonins tenen també només una baixa, la de Sergi Gestí.

En aquesta mateixa lluita, el Terrassa rebrà la visita del Sabadell B en el derbi, mentre que a la zona baixa, el Castelldefels té una autèntica final contra el Granollers. Els de Miki Carrillo venen d'empatar davant el Júpiter, a qui podrien deixar tres punts enrere en cas de triomf. Ni Alegre ni Morales, però, podran ajudar els seus perquè estan sancionats.