Un panorama fosc

Una derrota en forma d'empat. Això és el que va obtenir ahir el Nàstic contra l'Alcorcón, perquè el punt sumat és insuficient per al cuer en un partit marcat com a clau i perquè les sensacions mostrades no conviden a l'optimisme. Sí que és cert que els grana van començar bé, amb el gol de Delgado (15'), i que la mala sort els va acompanyar en algun moment, com en una triple ocasió en els últims minuts, però també ho és que van fer massa concessions en el gol de l'empat de Bakic (36'), que els visitants van tenir un parell de bones accions per fer el segon, que no van tenir continuïtat quan portaven la iniciativa i que costa veure una idea clara de joc. Costa, en definitiva, endevinar una progressió i, per tant, pensar que els quatre punts que ara els separen de la zona de permanència –i que poden ser més en funció dels resultats d'avui– són salvables.

Un onze amb sorpreses

Juan Merino va premiar els últims bons partits de Stéphane Emana i Juan Delgado situant-los com a parella d'atac, la qual cosa va deixar a la banqueta dos reforços d'hivern amb galons, Achille Emana i Barreiro. Sense laterals drets disponibles, el tècnic va situar Lobato en aquell carril, convertint la defensa en quintet quan el rival atacava i fent funcions de creació atacant amb la pilota en poder dels grana. L'aposta va sortir bé d'entrada, perquè Lobato, Cordero i Tejera trobaven espais per connectar amb l'atac i perquè Delgado va marcar en una acció d'estratègia: una falta penjada per Tejera, projectada per Perone de cap i rematada a la primera pel xilè. Però l'Alcorcón va ajustar les línies amb un canvi al voltant de la mitja hora –va entrar Álvaro per Luque– que li va donar més possessió de pilota. Els grocs van mostrar, de seguida, molt criteri amb l'esfèrica als peus i no van trigar a empatar. Va ser una falta innecessària comesa per Xavi Molina, mal rebutjada per la defensa –mai a la frontal– i engaltada de meravella per Bakic. L'Alcorcón, que tot seguit va estar a punt de fer el segon gol en un contraatac que David Rodríguez no va saber completar, va tenir la situació sota control fins al descans.

Canvis ofensius

Achille Emana i José Carlos, que van sortir després del descans, havien de dotar el Nàstic de més profunditat i agressivitat en atac, però no van millorar les prestacions ofensives dels grana més enllà d'un bon xut de falta del madrileny, rebutjat per Dmitrovic, i d'alguna arrencada d'ímpetu d'Emana, que buscava encendre l'estadi i canviar el partit. Una bona assistència seva no la va concretar Tejera per falta de decisió davant el porter visitant. Però el Nàstic era molt intermitent en els seus intents d'ofegar l'Alcorcón, que respirava amb regularitat a base de combinar amb criteri. Kadir, amb un cop d'esperó, va fer lluir Reina en una de les pacients accions ofensives dels grocs. Malgrat tot, el Nàstic va tenir la victòria a prop en el minut 86, però la pilota no va entrar, de manera incomprensible, en tres xuts consecutius dels germans Emana i de Tejera, en què Dmitrovic va estar providencial. La típica acció de l'equip en depressió, de l'equip que no se'n surt i a qui tot li va d'esquena.