L'Ascó domina però empata al Sardenya amb fortuna

L'Europa i l'Ascó van protagonitzar un partit de lluites antagòniques al Nou Sardenya. I cap dels dos conjunts se'n va acabar de'n sortir perquè van aconseguir un empat que els manté en bones situacions –l'Europa prou lluny del descens i l'Ascó, en la quarta posició– però amb el triomf haurien fet un pas endavant important.

L'equip asconenc va saltar a la gespa amb l'objectiu de quedar-se la pilota per fer recular l'Europa i crear situacions de perill. Una idea que els escapulats van impedir durant la mitja hora de joc. En un partit força anivellat i sense grans ocasions, els de Joan Esteva van colpejar primer, en el minut 26. Dani Pujol i Abel Rita es van inventar una jugada impossible dins l'àrea que va acabar amb una paret que va deixar Pujol tot sol davant Sergio.

La primera diana de Pujol amb la samarreta de l'Europa va donar ales als graciencs, que ben aviat van veure com el partit canviava totalment. En el minut 32, Fran Bea va donar un clatellot a Socías que el col·legiat va castigar amb la segona targeta groga al migcampista. Amb superioritat numèrica, l'Ascó va tornar a fer un pas endavant i va assetjar l'Europa durant seixanta minuts. El conjunt entrenat per Santi Castillejo es va apoderar de la pilota la resta del partit i ho va confiar tot a les jugades d'atac, però la muralla gracienca els impedia penetrar dins l'àrea.

Els graciencs van provar d'aprofitar els espais que deixava el conjunt de la Ribera d'Ebre, però el replegament defensiu dissenyat per Castillejo va ser intens. En el minut 77, Varona va pentinar una centrada cap enrere directa al seu porter i la pilota, inexplicablement, va passar entre els braços de Fer. Amb l'1-1, els verds no van deixar d'intentar-ho, però l'Europa va mantenir la fermesa defensiva per evitar mals majors.