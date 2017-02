El Sabadell B guanya el derbi amb un gol al final

Una rematada de cap de Sarmiento quan faltaven quatre minuts per al final va tenyir el derbi vallesà d'arlequinat (0-1). Dur revés per a un Terrassa desconegut que va desaprofitar una bona ocasió per pressionar la lluita per la promoció amb els entrebancs de l'Ascó i el Vilafranca, i va cedir davant l'empenta d'un brau Sabadell B que va plantar cara i, amb un partit força seriós, va ser de nou un maldecap per als d'Agustín Vacas.

Els locals van avisar primer amb una falta lateral de Raúl Torres que Embela va blocar tot i el fort vent. A partir d'aleshores, els de Vacas van anar perdent pes i, sense arribar mai a governar el partit, van anar caient en la trampa dels arlequinats. Max va posar a prova els guants d'Ortega en dues ocasions, mentre la intensitat visitant superava un Terrassa que no va entendre que ahir es disputava un derbi.

Els de Senabre van imposar el partit que volien, amb un joc pausat i possessions llargues, i anaven desesperant un Terrassa impotent que, tot i aguantar el tipus amb un home menys, no trobava la manera de fer mal al cuer. Relaxat en alguns moments, imprecís en d'altres, el conjunt egarenc no va saber imposar la seva experiència i, fet un sac de nervis, va entrar en les discussions i va quedar-se amb deu després que De Val veiés la segona groga abans del descans. Una galleda d'aigua freda per a un conjunt que va mostrar una de les pitjors versions del curs: mancat de caràcter i de tensió, capaç d'errar passades fàcils i caient en les provocacions. El gol visitant va acabar enterrant el Terrassa, que segueix lluny de l'objectiu.