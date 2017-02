Irrecognoscibles a Sòria

El Reus, l'equip sempre competitiu al qual li agrada tenir la pilota, generar ocasions de gol amb paciència i plantar cara a qualsevol rival, no va aparèixer ahir a Los Pajaritos. En el seu lloc hi havia un equip que es va veure superat en tot moment pel Numància, que va disposar molt poc de la possessió de l'esfèrica –i quan la tenia no trigava a perdre-la, sovint en zones perilloses–, que va fer l'única rematada a porteria en el minut 92 i que va tenir en Edgar Badia el seu millor jugador. Les aturades del porter barceloní van impedir una derrota àmplia i només el gol de Jairo Morillas, superat el primer quart d'hora de joc (16'), va figurar en un marcador final que el Numància pot considerar escàs.

El partit va ser, sobretot, una exhibició de Julio Álvarez. El capità del Numància va dirigir el seu equip en la creació i va personificar, com ningú, la superioritat dels locals. Per arrodonir l'actuació, al mitja punta veneçolà només li va faltar el gol, que va buscar amb quatre bons xuts que van topar amb les grans intervencions d'Edgar Badia. Dos en la primera meitat, una rosca amb la cama dreta entrant des de l'esquerra (27') i un tret sec i ras des de la frontal (30'), i dos més en la segona meitat, una volea al límit de l'àrea gran (62') i un cacau col·locat (82'). Al ritme de Julio Álvarez, el Numància no va trigar a assetjar la porteria del Reus i va trobar premi de seguida. Va ser en una passada en profunditat de Marc Mateu cap a Jairo Morillas, que va esquivar amb habilitat i un pèl de sort la sortida d'Edgar Badia i va marcar sense oposició. El Reus, irrecognoscible, estava a mercè del rival i en tota la primera meitat només es va apropar a l'àrea d'Aitor Fernández en una acció protagonitzada pels dos laterals. Arribada a la línia de fons de Campins, centrada al segon pal i xut molt desviat d'Ángel.

Natxo González va buscar canviar la dinàmica del duel fent entrar després del descans Guzzo, que havia de donar al Reus continuïtat amb la pilota. Però, en lloc d'això, el que es va produir de seguida van ser dues pèrdues greus que el Numància gairebé aprofita per fer el segon gol. En la primera Edgar va desviar el xut creuat de Marc Mateu (50') i en la segona Valcarce va rematar incomprensiblement fora amb tot a favor (51'). El Reus continuava perdut i el Numància combinava inspirat i còmode, com en una triangulació en què Badia va rebutjar una centrada perillosa de Ripa. Natxo González va buscar més mobilitat en atac amb l'entrada de Jorge Díaz, situant David Haro com a davanter centre i Querol més avançat, però tot era inútil, perquè ahir no era el dia del Reus. Tot i això, com que el Numància no havia pogut sentenciar, va haver de viure un petit ensurt en el temps afegit, en l'únic xut a porteria del Reus. Jorge Díaz es va anar perfilant fins a trobar espai per xutar des de la frontal. Va ser, però, una rematada centrada que Aitor Fernández va aturar, això sí, a la segona i amb una mica de suspens.