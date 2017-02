Prova de maduresa

El Reus està en un moment important de la temporada. El tècnic, Natxo González, admet que no troben la línia de joc que havien mostrat fins ara i, després d'una victòria en els set últims partits, s'han situat més lluny que mai de la zona de fase d'ascens, a 5 punts, i tenen les places de descens a 6. El repte del Reus és ara demostrar maduresa per superar un sot que si s'allargués el podria apropar a la zona perillosa.

“S'ha vist reflectit al camp que ells estan en el millor moment de la temporada i nosaltres, en el pitjor”, va dir Natxo González després de la derrota de diumenge del Reus al camp del Numància (1-0). L'equip roig-i-negre no va mostrar la competitivitat i la personalitat que el caracteritzen i va tenir poques possibilitats de puntuar a Los Pajaritos, on el porter Edgar Badia va ser el seu millor jugador i el primer xut a porteria va arribar en el temps afegit. “No hem donat bona sortida a la pilota, hem tingut males preses de decisions, pèrdues, massa pilotades... i en aquest escenari no en sabem. Tampoc hem reaccionat en l'adversitat com acostumem a fer-ho”, va afirmar el tècnic basc, que té clar que el seu equip viu una petita crisi: “No tenim el feeling de partits anteriors, i tot se'ns fa més costa amunt. Cal recuperar la regularitat en el joc que hem tingut gairebé sempre.” González sap que tots els equips, sobretot en una competició tan llarga i igualada com la segona A, passen moments més dolents que d'altres, i està convençut que recuperaran la bona línia.

Abans de caure a Sòria, el Reus havia empatat tres partits i, anteriorment, havia derrotat l'Almeria al municipal, una victòria que va trencar una ratxa de dues derrotes seguides. Sigui com sigui, el Reus continua sense perdre per més d'un gol, la qual cosa li permet tenir sempre possibilitats de puntuar. Fins i tot diumenge, en què, tot i el mal partit, Jorge Díaz va tenir una ocasió per empatar en el minut 92.

Després de visitar el Numància, el Reus té diumenge que ve a la tarda el segon partit seguit a fora. Juga al camp del Cadis un duel complicat, ja que l'equip andalús està en un bon moment i és el tercer classificat tot i la derrota de dissabte al terreny de joc d'un rival directe, el Getafe (3-2).