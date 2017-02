Àlex Granell, a 100

“Sempre havia volgut tenir l'oportunitat de demostrar que era prou vàlid per estar en una plantilla de segona A, i aquest va ser el meu repte des del primer dia.” Àlex Granell recorda les primeres sensacions que va tenir com a jugador del Girona ara que acaba d'arribar al centenar de partits amb la samarreta blanc-i-vermella. Una xifra que no podia ni imaginar quan es va entendre amb el club –“vaig fitxar amb condicions diferents en funció de si el club jugaria a segona A o segona B, i tenia la sensació que es pensava en mi per si es baixava”–, però que va anar assimilant a partir que Machín el va fer indiscutible al mig del camp. “A la pretemporada, amb en Pere ho jugàvem tot, perquè no hi havia més mitjos, i afortunadament el mister em va veure aptituds per quedar-m'hi.” Amb regularitat, treball i una cama esquerra de molta qualitat, Granell es va anar fent un nom a segona A. “Evidentment, era totalment desconegut, per jugadors, per àrbitres i per entrenadors. El primer any va servir per destapar-me. A més, vaig fer alguns gols que van cridar l'atenció, i ara el meu rol ha anat canviant.” Més conegut –“els rivals saben les teves virtuts i què no t'han de concedir”–, més madur i més responsable: “Ara sento una responsabilitat dins l'equip que abans no tenia. No és que em senti com un mirall, però sí una persona que ja fa dos cap a tres anys que és a la categoria i al club, i m'han fet quart capità. Això m'omple d'orgull i encara m'exigeix més responsabilitat.”

Durant el centenar de partits, Granell ha tingut moments brillants i destacats, però també alguna fase fosca, com els set partits seguits d'aquest curs en què només va jugar nou minuts o, sobretot, els dos desenllaços durs: “Del primer, deia a casa meva que potser era demanar massa que anés tan bé. Que debutés, que fes gols, que jugués 44 partits i que pugéssim. El segon em va fer més mal, perquè era més madur i em veia preparat per pujar amb el Girona.” La tercera serà la bona? “M'agradaria tancar el cercle de la segona A i encetar un nou període de partits a la màxima categoria.” L'ambició, de moment, coincideix amb la trajectòria prometedora de l'equip: “Si som capaços de continuar tan forts a Montilivi i anem fent punts a fora, anirem bé.”