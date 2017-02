Fixació amb el Terrassa

L'oportunisme de Guille Sarmiento té una víctima preferida. El davanter sorgit del futbol de base del Prat ja ha entrat en la història del conjunt arlequinat només 14 dies després d'haver ingressat en el filial. Sarmiento va marcar en el minut 86 el gol de la victòria contra el Terrassa, un rival al qual aquesta temporada amb el Santfeliuenc en la primera volta ja havia marcat per prendre'ls dos punts més.

Guille Sarmiento va fer gala a l'Olímpic de Terrassa del seu do de l'oportunitat, el mateix que va exhibir amb el juvenil del Prat en la lliga estatal i que el va fer debutar a tercera divisió amb el primer equip potablava. El davanter va aprofitar un xut al travesser de Max Marcet per desfermar l'eufòria a les files arlequinades. “No havia viscut mai aquesta rivalitat, així que estic molt content d'haver marcat”, explica el davanter, que reconeix que el Terrassa és el seu rival preferit –“em va bé, és cert”–. El gol no només va suposar una dosi alta d'adrenalina pel fet de ser un derbi, sinó que també ha servit per apropar-se de valent a la permanència, ja a tres punts. “Ara la veiem molt més a prop. Crec que en l'equip hi ha nivell de sobres i després dels tres punts ja es veu d'una altra manera”, admet Sarmiento. “Fins ara havíem fet uns partits molt bons, en què havíem generat futbol i ocasions, però no havíem estat encertats”, hi afegeix.

Voluntat de millorar