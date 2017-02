El Còrdova no se'n surt

La ressaca postfase d'ascens pot ser molt dura, a segona A. Dels tres equips que la van disputar el curs passat i no van aconseguir l'objectiu, dos es troben ara mateix en zona de descens. Només el Girona manté la fiabilitat de la temporada passada, i el Còrdova i el Nàstic estan en depressió. L'equip andalús va caure a les quatre últimes posicions després de perdre dissabte contra l'Osca (0-2) al Nuevo Arcángel, que va esclatar, sobretot contra la directiva. I és que els seguidors del Còrdova fa cinc mesos que no veuen guanyar el seu equip al seu estadi, on sempre hi sol haver bones entrades, properes o superiors als 10.000 espectadors. L'últim triomf com a local va ser el 2-0 al Nàstic del 24 de setembre.

Després d'un bon inici de lliga, amb tres victòries en els quatre primers partits a casa, el Còrdova va encadenar nou jornades sense guanyar, i José Luis Oltra va ser destituït, el 29 de novembre. El seu substitut, el català Luis Carrión, va començar amb bon peu (1-2 a Reus), però a la llarga no ha sigut el revulsiu esperat. Dels nou partits que ha dirigit, només n'ha guanyat dos i tan sols ha aconseguit un punt en els últims cinc partits i dos en els últims sis, en què només ha fet un gol. Oltra va deixar el Còrdova setzè, amb dos punts de marge respecte a la zona de descens, i ara és dinovè, a un punt de les places de permanència.

Una final per a Carrión

“La meva tecla és callar, treballar i respectar”, va dir Carrión després de la derrota contra l'Osca, en referència al clima enrarit que es va viure al Nuevo Arcángel. L'extècnic de l'Espanyol femení podria acabar pagant les conseqüències de la crisi del club andalús, ja que està qüestionat, però en principi dirigirà l'equip dissabte que ve, ni més ni menys que al camp del líder. Visitar l'intractable Llevant no sembla la situació idònia per a un equip i un tècnic que viuran una final.