Reivindicació inesperada

Els dos últims partits del Nàstic, la derrota al terreny de joc del Llevant (2-1) i l'empat de dissabte contra l'Alcorcón (1-1), van deixar un mal gust, amb l'equip ancorat en l'última posició, a cinc punts de les places de permanència, i l'afició preocupada perquè no acaba de veure la reacció. Però si més no van servir per a la reivindicació d'un futbolista que fa un mes vivia una situació que feia difícil pensar que tindria protagonisme: Juan Delgado. El xilè ha estat titular els dos últims partits, en què ha marcat els dos gols de l'equip tarragoní.

Juan Delgado no va tenir gaire participació en la primera volta, amb vuit aparicions, fins que en la dinovena jornada va ser expulsat al camp del Girona i li van caure quatre partits de sanció per haver insultat l'àrbitre. Mala peça al teler per a un jugador que veia com el Nàstic s'estava reconstruint a les portes del mercat d'hivern, amb els altres dos jugadors ofensius joves fitxats a l'estiu, Maloku i Rharsalla, fora de la plantilla. Però el davanter xilè va continuar a l'equip i després del mes llarg que es va passar sense competir –les vacances de Nadal el van agafar enmig de la sanció– ha comptat ràpidament per a Juan Merino. I això que dos dels fitxatges del mercat d'hivern són ofensius i destinats a ser titulars –Achille Emana i Manu Barreiro– i que es torna a comptar amb Stéphane Emana. Però Delgado ja va aparèixer en la segona meitat del partit contra l'Osca al Nou Estadi, va ser titular i va disputar els noranta minuts al camp del Llevant, i va tornar a sortir d'inici contra l'Alcorcón. “Delgado ha fet bones actuacions i bons entrenaments. Hi ha competència i tothom pot jugar”, va dir després del partit contra els madrilenys Merino, que va sorprendre fent jugar d'inici Delgado i Stéphane Emana en lloc de Barreiro i Achille Emana.

Al Ciutat de València, Delgado va aprofitar una assistència de Tejera per fer el 2-1 i contra l'Alcorcón, una acció d'estratègia amb el mateix Tejera i Perone per avançar el Nàstic. “Estic content pels gols, fruit del treball de l'equip, que ho dona tot i mereix més punts”, afirma Delgado, conscient que els seus dos gols han servit de poca cosa més que per a la seva reivindicació.