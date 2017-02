Dues derrotes seguides en el pitjor moment

A més de la derrota en si, el Llagostera va emportar-se una altra mala notícia del partit contra l'Alcoià, i és que Marc Fernández, l'autor del gol de l'honor llagosterenc, va ser expulsat amb vermella directa a tres minuts del final per haver donat, suposadament, una empenta a un rival “de forma violenta” sense estar la pilota en joc. El club considera que el càstig va ser totalment desmesurat i per això ha presentat un recurs per intentar evitar la sanció, que, pel que va fer constar l'àrbitre en l'acta, podria ser de dos a quatre partits. Demà sortiran de dubtes.