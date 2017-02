Una copa que ara no fa mal

El futbol fa tants girs que un partit que al novembre feia més nosa que servei –el Girona tenia una desena de lesionats i cap ganes de jugar en un terreny de joc obsolet i perillós–, ara fins i tot és benvingut. Fa tres mesos, Pablo Machín s'hauria plantejat fer una convocatòria farcida de jugadors del filial i el juvenil. Avui la farà gairebé de futbolistes professionals (només Marc Carbó, del Peralada, podria entrar-hi). El tècnic decidirà la llista després de la sessió d'aquest matí a Montilivi i l'únic dubte és Cifu, que ahir es va exercitar a les instal·lacions Top Ten al marge de la resta. El Girona només té la baixa de Richy. “Al novembre no estàvem disposats a arriscar cap futbolista. Érem molt justos. Avui podem valorar fer un onze competitiu en un escenari que també és molt millor que el que ens hauríem trobat aleshores”, va reconèixer Machín.

Amb totes les posicions gairebé doblades, és fàcil pensar que l'onze del Girona tindrà poc a veure amb el que va jugar a Almeria o el que s'enfrontarà amb el Mallorca. “Hi pot haver algun jugador que sí”, va puntualitzar el tècnic, que va fer una crida als menys habituals perquè es reivindiquin. “En els entrenaments sempre veus coses, però és en els partits d'onze contra onze quan de debò es té una millor perspectiva. I el duel d'avui és de competició i una oportunitat per veure si els futbolistes continuen donant el nivell dels entrenaments o si, per contra, algun no està com nosaltres pensem i ho tindrà encara més complicat per jugar en la lliga.” Machín no en vol perdonar ni una. “Som competitius en els entrenaments i ho hem de ser encara més en els partits.” Al davant hi haurà el Badalona, un equip amb casa nova i que està viu en tres competicions: lluita per ficar-se en el play-off i està en les semifinals de la copa Catalunya i la copa Federació. “Si ha arribat fins a aquí és perquè té una plantilla àmplia i de qualitat. I encara donaran un plus pel fet de jugar contra un equip de categoria superior.” Per a la final, el Nàstic fa tres mesos que espera rival.