“En camps importants responem”

El Reus va perdre diumenge al camp del Numància en “un dels pitjors partits de la temporada”, segons reconeix Edgar Badia. El porter roig-i-negre afirma que la derrota els ha fet reflexionar i que tenen molt clar com recuperar el nivell de joc que els caracteritza. Tot i això, recorda que només van perdre per la mínima i que van tenir possibilitats d'empatar fins al final. Edgar Badia, que encara no s'ha perdut cap partit de lliga a la porteria del Reus, considera que diumenge a la tarda tenen una bona oportunitat per reivindicar-se en la visita al Carranza, feu d'un Cadis en bona forma, malgrat la derrota de l'última jornada a Getafe (3-2), i que ocupa la tercera posició. “En camps importants sempre responem. Aconseguir un resultat positiu a Cadis seria molt important”, afirma el porter barceloní, que avisa del potencial de l'equip groc com a local: “Només han deixat escapar dotze punts al seu estadi, però nosaltres també tenim moltes virtuts com a bloc.” Edgar Badia explica que la clau per a la recuperació del Reus és la unitat i, sobretot, ser conscients que, amb el nivell habitual de competitivitat, poden derrotar qualsevol equip”.