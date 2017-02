Amb la feina feta cap a la final

El Girona va fer bona la superioritat que marca la categoria, va eliminar el Badalona en les semifinals i s'enfrontarà amb el Nàstic en la final de la copa Catalunya, que no té encara ni data ni seu per disputar. El conjunt blanc-i-vermell s'ho va prendre amb seriositat, va prescindir de jugadors del filial –només Marc Carbó va jugar la recta final– i va ser l'amo de la possessió, tot i que li va costar traduir el domini en ocasions de perill. El desequilibri va arribar amb la segona part ja molt avançada, mitjançant Juan Cámara, un dels que més buscaven la reivindicació després de molts mesos d'ostracisme. El gol des de la frontal del jugador cedit pel Barça no va trobar resposta al Badalona, que hi va posar voluntat i intensitat però no va poder fer ni un sol xut de perill en tota la semifinal.

Partits d'una competició aliena a la lliga, a l'habitual, sempre costen d'afrontar. El Badalona i el Girona eren a un sol pas d'una final, que sempre motiva, però la semifinal d'ahir va començar amb molta fredor. La primera part va ser plana, amb un guió que no es va alterar gens entre el primer i l'últim minut. El domini va ser dels gironins, que van assumir el control de la pilota i van jugar molt més en terreny rival, però sense fer-li mal. Tot i que la majoria de jugadors difícilment jugaran dissabte, Pablo Machín va formar un onze de prou garanties, amb Maffeo com a central, Kiko Olivas de teòric home lliure a l'eix de la defensa, Rubén Alcaraz assumint la funció que probablement li tocarà dissabte –per l'absència per sanció de Pere Pons–, amb Eloi i Cámara d'interiors, i Felipe i Cristian Herrera, al davant.

El Badalona, amb un patró de joc similar al de Machín –tres centrals i dos homes escorats a les bandes–, va preferir esperar les seves oportunitats al contraatac, tot i que van consumir tota la primera meitat sense generar cap arribada davant Bounou. És clar que el domini del Girona va ser estèril. El primer xut, molt desviat, va ser de Maffeo, que malgrat que feia de central es va atrevir a provar una aventura fins a la frontal de l'àrea (18'). Just després, va arribar la millor oportunitat de tota la primera meitat. Cámara, que havia rebut de Mojica, va habilitar Cristian Herrera. Ja dins de l'àrea, el canari va provar el xut, però va topar amb una bona intervenció del porter Arellano, que va rebutjar a córner (20'). A partir d'aquí i fins al descans, no hi va haver ni una sola intervenció més dels porters. Els gironins van buscar alguna progressió pel carril dret de Coris, sense èxit. Els badalonins, sempre molt lluny de l'àrea contrària, van donar per bo l'empat amb mig partit consumit.

La primera bona combinació del Badalona en terreny visitant va arribar en el minut 61, i va acabar amb una centrada de Sandro que Bounou va aturar sense cap problema. El Girona continuava duent la iniciativa, però sense sentir-se gaire còmode i, sobretot, sense crear perill. Machín, que havia substituït Alcaraz per Granell (va entrar com a pivot al davant de la defensa) en el descans, va fer quatre canvis de cop quan s'havia disputat la meitat de la segona part. I poc després, va arribar el 0-1, a partir d'una penetració de Pere Pons dins l'àrea. El gironí va trobar Mojica, que després d'un retall va cedir la pilota a la frontal a Cámara. L'andalús s'ho va rumiar i va fer un xut sec que va superar Arellano (72').

Amb el 0-1, el Badalona es va intentar estirar una mica i s'hauria pogut trobar el segon gol visitant, en una bona combinació del Girona, amb passada a l'espai de Cámara a Mojica i centrada del colombià que Cristian Herrera, desequilibrat, va intentar rematar (77'). De fet, en la recta final, la pilota va continuar molt més a l'àrea dels de Manolo González, que no van trobar la manera de fer mal als gironins.