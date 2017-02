Un relleu benvingut

Iago Bouzón és un dels futbolistes del Nàstic que pot valorar de manera més positiva el relleu a la banqueta, si més no pel que fa al major protagonisme que té ara. El central gallec ha jugat gairebé tant en el mes que fa que Juan Merino entrena l'equip grana (450 minuts) com en els quatre en què el tècnic va ser Vicente Moreno (494). Bouzón ha sigut titular en cinc dels sis partits dirigits pel tècnic andalús i es va perdre el sisè, el de la setmana passada contra l'Alcorcón, per sanció. Al gallec l'ha beneficiat el fet que Merino hagi utilitzat tres centrals en la majoria d'enfrontaments.

Bouzón agraeix la confiança de Merino, tot i que recorda que també tenia la de Moreno, sobretot la temporada passada, en què va ser titular habitualment. L'exjugador del Còrdova espera que en el partit de demà al Nou Estadi contra el Numància arribi la victòria que el Nàstic necessita per consolidar les bones sensacions que, segons assegura, desprèn l'equip grana. “Entenem que sigui difícil ser optimista, i no tenim per què demanar res a l'afició, però ara hem d'anar tots de bracet i creure-hi. L'afició ens ha donat molt i ara ens toca a nosaltres fer el pas endavant”, afirma Iago Bouzón, conscient que el Numància arriba a Tarragona en un bon moment –encadena tres victòries–, però assegura que els ha de ser igual l'equip que tindran al davant: “No ens hem de fixar en el rival, només en nosaltres mateixos. Quan estem bé som protagonistes. Hem de recordar els valors que han fet fort aquest Nàstic i l'han dut fins a segona A i creure-hi fins al final.”