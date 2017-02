El bon costum no s'ha de perdre

Mantenir el llistó alt a camp contrari és complicat, però el Girona ja ha comprovat que, si és capaç d'anar allargant la fiabilitat que ha mostrat davant la seva afició, el camí cap al somni de la primera divisió s'anirà aplanant. Haver obtingut un punt dels sis últims a camp contrari no l'ha penalitzat amb la pèrdua del coixí respecte als perseguidors, que torna a ser de sis punts. I si continua encadenant alegries a Montilivi, serà més fàcil ampliar el marge, entre altres coses perquè els dos pròxims equips que trepitjaran l'estadi són el Getafe i el Cadis, els dos perseguidors principals. Abans, però, arriba el Mallorca. I Machín va ser lacònic: “No sé ni contra qui jugo d'aquí a quinze dies.” Els gironins volen centrar tots els esforços en la visita aquest vespre del conjunt balear, que representa l'oportunitat per als blanc-i-vermells de marcar terreny i deixar el Getafe i el Cadis nou punts per sota, cosa que els obligaria encara més a no fallar demà.

L'estat de gràcia del Girona a Montilivi ve de lluny, perquè no hi ha perdut cap partit en tota la temporada i només hi ha cedit quatre empats. A més, un cop igualades les millors sèries de victòries seguides en la categoria –ja n'havia aconseguit dues de sis triomfs amb Rubi a la banqueta–, els gironins tenen avui l'oportunitat de fixar un nou rècord, de set victòries en set partits com a locals. “No és gens fàcil aconseguir tantes victòries seguides a casa”, apuntava ahir Machín.

El Mallorca lluita per eludir la zona baixa, però Machín va elogiar el potencial del rival: “Té jugadors amb experiència a primera i en competicions europees, i això no es regala. Tot plegat ens ha de servir també per valorar el mèrit que té tot el que estan fent els nostres jugadors.” Olaizola, que va negar ahir que el club li hagués imposat l'alineació de cap jugador –“no tinc cap problema al vestidor, i ho dic orgullós”–, ha intentat fer guanyar consistència i competitivitat a l'equip balear, que ha guanyat un sol partit a fora, però se sent més valent. El Mallorca arriba a Montilivi amb Angeliño, Saúl García i Dejan Lekic, però sense Roberto Santamaría ni Óscar Díaz. Brandon i Lago Junior, amb molèsties durant la setmana, estan a punt.