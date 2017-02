El Nàstic respira amb un triomf contra el Numància (2-0)

El Nàstic ha obtingut una victòria reconfortant contra el Numància, clau en la seva lluita per sortir del pou. Cordero, en la primera acció de la segona part (47'), i Tejera, en l'última (89'), han fet els gols dels grana, que no han fet un bon partit però que han sigut efectius. El que importava eren els tres punts.

Juan Merino ha situat tres defenses –Suzuki, Bouzón i, com a novetat a l'eix de la rereguarda, Luismi–, dos futbolistes de banda –Lobato i Mossa–, tres mig centres –Tejera, Madinda i Cordero– i Delgado i Emana com a jugadors més avançats. Del camerunès ha estat la millor acció dels locals en la primera part, una gran jugada individual que ha completat amb un xut massa creuat. El Nàstic ha anat perdent el control del partit i s'ha arribat al descans amb domini visitant –amb tres bones ocasions de Valcarce–, i xiulets de l'afició cap a l'equip.

Però la segona meitat no ha pogut començar millor per al Nàstic, amb el gol de cap de Cordero a centrada de Lobato. L'1-0 ha reactivat els grana i ha deixat tocats els visitants, que han trigat a reaccionar. Quan ho han fet han tingut més la pilota, però sense profunditat. El Nàstic s'ha defensat amb ordre i Sergio Tejera ha fet el gol de la sentència just abans del minut 90.