Escenari per a reivindicacions

El Reus viu un petit sot dins una gran temporada, i avui té ganes de demostrar que és temporal i que tornarà a mirar amunt. El tècnic, Natxo González, ha admès que estan en el pitjor moment del curs –quatre partits sense guanyar per primera vegada en tota la lliga i clarament superats pel Numància en l'anterior jornada–, però també recorda que les dinàmiques són cícliques i que ben aviat en reprendran una de positiva. El Nuevo Carranza, un dels estadis amb més solera i ambient de la categoria, és l'escenari ideal perquè el Reus es reivindiqui com un equip que cal continuar tenint molt en compte.

El Cadis, que la temporada passada va aconseguir, com el Reus, l'ascens a segona A, ha seguit una trajectòria inversa a la dels roig-i-negres. Va començar amb dubtes i li va costar sortir de la zona baixa –dues victòries en les onze primeres jornades–, però de mica en mica es va anar espavilant i ara és el tercer classificat. Malgrat la derrota de la setmana passada al camp d'un rival directe com el Getafe, amb el qual està empatat a 40 punts, està en un bon moment, sobretot en l'aspecte golejador. Alfredo Ortuño, tercer màxim golejador de la categoria, és el seu referent atacant.

El Reus, per la seva banda, va començar amb força i va estar moltes jornades entre els sis primers, però ara ha perdut ritme i s'ha col·locat a la zona mitjana. Ha perdut confiança i no té la facilitat per portar la iniciativa ni crear joc ofensiu, tot i que continua sent un equip competitiu i difícil de batre. A Sòria, malgrat la superioritat del rival, només va perdre per la mínima i en l'últim minut hauria pogut empatar. Per al Reus, el partit d'avui a Cadis és una bona oportunitat per recuperar les bones sensacions. L'equip de Natxo González ha demostrat sobradament que no s'arronsa en escenaris importants i fins ara ha obtingut bons resultats a Son Moix, al Coliseum Alfonso Pérez, al Tartiere i a La Romareda, entre d'altres. Una bona actuació al Carranza comportaria una dosi extra de confiança i moral per ajudar el Reus a mantenir-se lluny de les places perilloses.

Natxo González té les baixes de Chrisantus, Maýor i Vitor i recupera López Garai i Atienza, sancionats a Sòria i que podrien tornar a l'onze. Caldrà veure si el tècnic basc fa canvis, sobretot en atac, per dotar l'equip de més perillositat.