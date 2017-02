Si així també es guanya...

Si en tardes grises com la d'ahir el Girona és capaç de sumar els tres punts, això pinta a meravella. En altres circumstàncies, el discret tirant a dolent partit dels locals hauria estat penalitzat amb un empat o qui sap si una derrota, però sembla que els de Pablo Machín estan davant la seva gran temporada. Va ser el setè triomf seguit a Montilivi, que aviat està dit però que no havia passat mai en nou anys a segona A. I, per la manera com es va produir –un cop de cap salvador de Juanpe quan el partit tocava a la fi–, l'1-0 va ser una injecció d'adrenalina tan gran per al Girona com una puntada on més mal fa per als seus grans perseguidors, el Getafe i el Cadis, que precisament seran els dos propers equips que visitaran la fortalesa de Montilivi. De moment, el Girona s'ha despertat avui amb vuit punts més que el tercer classificat, que ara és el Tenerife.

Era de lògica que Machín no se la jugaria amb dos puntes. Primer, perquè el Girona se sent especialment a gust amb Borja García i Portu fent d'enllaç amb el davanter. Però sobretot perquè ahir calia més que mai compensar la baixa al mig del camp del gran motor d'aquest equip, Pere Pons. Machín hi va situar Rubén Alcaraz, però no va ser el mateix. No pas perquè el barceloní no estigués a l'altura, sinó perquè el de Sant Martí Vell és poc més que indispensable. I perquè el Mallorca també jugava. I els balears, sòlids i alhora ambiciosos com pocs equips que han trepitjat Montilivi, van agafar sense manies el timó del partit i van tenir el control absolut.

Ofensivament, el Girona no va existir. Ni Borja García ni Portu van entrar en joc. Tampoc Sandaza, que a la mitja hora es va guanyar una targeta per haver protestat, més per desesperació que per cap altra cosa. Coris va fer un parell d'eslàloms marca de la casa i Aday, alguna internada per l'esquerra. Però això va ser tot el bagatge en atac dels locals, molt i molt lluny de ser aquell equip dominador i demolidor.

I el Mallorca, que d'urgències en tenia un grapat –l'equip de Javier Olaizola no aconsegueix sortir de les brases–, va anar per feina i no va sorprendre el Girona de miracle. Abans del minut 10 ja havia tingut dues grans ocasions (la de Juan Domínguez, clamorosa). Els visitants van omplir molt millor el camp, van mossegar cada vegada que el Girona intentava fer arribar la pilota als seus mitjapuntes i no van perdre mai de vista la porteria de René. Si els locals van estar espessos en atac en part també va ser perquè des de darrere van jugar ben poques pilotes: tips de veure el rival massa a prop de l'àrea de René, els de Machín van abusar dels rebutjos i del joc directe, la majoria de vegades sense sentit ni direcció. El Mallorca va continuar insistint i col·leccionant oportunitats. El 0-0 en el descans era la millor notícia per al Girona, que hi hauria pogut arribar amb un 0-1 o un 0-2.