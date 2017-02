El Reus torna del Carranza amb un bon punt al sarró (0-0)

El Reus ha encadenat aquesta tarda al Ramón de Carranza la cinquena jornada sense guanyar, però ho ha fet amb un empat que, ateses les circumstàncies, pot considerar-se positiu. I és que els pupils de Natxo González només han tingut una ocasió en tot el partit. La bona tasca de la defensa i la solvència d'Edgar Badia, en tot cas, han permès als del Baix Camp mantenir la porteria a zero i rescatar un punt ben valuós.

El Reus ha tingut un parell d'ensurts majúsculs just en l'inici del matx. En el minut 2, Edgar Badia ha salvat una rematada a boca de canó d'Ortuño i, poc després, ha vist com Aridane enviava una rematada fora per poc. Els roig-i-negres, això sí, han reaccionat i, en el 6, Ramon Folch ha estat a punt de marcar. Malauradament, Carpio ha refusat el seu xut sota pals. L'arrencada frenètica ha donat pas a uns minuts més ensopits, en què el Reus ha controlat la possessió sense generar perill. El Cadis, per la seva banda, ha estat a punt d'obrir la llauna poc abans del descans (42'). De nou Edgar Badia ha estat brillant, refusant una rematada franca de Salvi. El marcador, amb tot, no s'ha mogut en el primer temps.

Després de la represa el Cadis ha sortit amb la mateixa intensitat amb què havia saltat a la gespa en la primera part. Així, han avisat, sense encert, Ortuño i Salvi. Aquestes dues ocasions han estat la millor mostra que l'equip de casa ha estat qui ha buscat més la porteria rival, però el Reus ha estat un bloc ordenat i ha impedit als andalusos arribar amb perill a la seva porteria. Així, i amb un equip roig-i-negre incapaç d'apropar-se a l'àrea de Cifentes, el marcador no s'ha mogut.