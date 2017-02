Un punt per estar contents

No, el Reus no va guanyar. L'equip roig-i-negre continua enemistat amb la victòria darrerament i ja encadena cinc jornades sense celebrar triomfs. Quan això passa, el mal menor és empatar. I, si aquest resultat es produeix en un partit lluny de casa, i en un escenari exigent com el Carranza, el mal menor es converteix en una espècie de satisfacció. Aquesta és la sensació amb què Natxo González i els seus hauran tornat de Cadis. L'equip roig-i-negre continua amb una preocupant manca de recursos ofensius, però també manté una solvència defensiva que, en una categoria com la segona divisió, val el seu pes en or. Ahir el Reus només va xutar una vegada a porteria. I el seu rival, unes quantes. Aquest resum, i la millora respecte a la imatge mostrada fa una setmana a Sòria, explica en bona mesura el perquè de l'alegria relativa dels roig-i-negres.

La consigna que Álvaro Cervera va transmetre als seus homes abans del partit d'ahir era senzilla. Sortir a mossegar. Així, el Cadis va aclaparar el Reus en els primers compassos del duel. Els grocs van generar dues arribades claríssimes en només quatre minuts. Primer, Ortuño va posar a prova Edgar Badia amb un xut a boca de canó, en una acció que es va iniciar amb una pèrdua de pilota clamorosa d'Olmo i va acabar amb una intervenció genial del porter roig-i-negre. El de Sants va blocar el xut de l'atacant de Iecla. Tot seguit, qui va posar l'ai al cor a la parròquia reusenca va ser Aridane. El central va caçar una pilota dins l'àrea i va etzibar una canonada que, per fortuna, va marxar desviada per centímetres. El partit estava frenètic i el Reus també va tenir la seva. Ramon Folch va entrar fins a la cuina amb la pilota als peus i va batre el porter. Desgraciadament, damunt la línia de gol hi havia Carpio, que va salvar els seus del 0-1. Aquesta va ser l'única oportunitat visitant en els noranta minuts.

Després d'aquest intercanvi del cops, el Reus va entendre que havia d'acaparar la possessió per evitar ensurts i ho va fer amb mestria. La sagnia d'ocasions es va acabar aquí, i ja no n'hi va haver cap més fins que, en el minut 42, Edgar Badia va tornar a salvar el Reus. Va ser en un contraatac que va acabar amb un un contra un de Salvi amb el porter barceloní, atent com sempre.

El Cadis, frenat