Vuit punts, paraules majors

La soferta victòria al límit del Girona va ser també un cop anímic per als seus perseguidors més immediats, el Cadis i el Getafe, que ahir tenien l'oportunitat de deixar les coses tal com estaven abans de la jornada 26, però que no ho van aconseguir perquè van ensopegar. El Cadis no va passar de l'empat al Carranza contra el Reus (0-0) i el Getafe va caure al camp de l'Oviedo (2-1), que s'ha sumat a la lluita en la zona noble. De tota manera, la jornada va ser perfecta per als interessos del Girona, que té un avantatge de vuit punts respectea al tercer quan falten setze jornades perquè la lliga abaixi el teló. Li queden encara setze Miura per torejar, set dels quals a Montilivi –els dos propers seran el Cadis i el Getafe, que ha baixat fins a la sisena plaça– i nou a camp contrari, amb places complicades com Tenerife i Oviedo, rivals que venen des de darrere amb energies renovades. “Tots els equips s'hi juguen molt ara i hi van al 200%. I contra nosaltres, més, perquè tothom vol guanyar els de la part alta”, va comentar després del partit el porter, René Román.

Un mes decisiu

Quique Cárcel, el director esportiu, creu que és molt important que el Girona allargui la regularitat a curt termini per no donar signes de debilitat ni animar els rivals. “El proper mes pot ser clau i pot definir més els nostres objectius”, va comentar. El Girona visitarà dissabte el Mirandés –ahir va esquivar l'últim lloc gràcies a una gran remuntada a Vallecas (1-2)– abans de rebre el Getafe. Tot seguit jugarà al camp del Reus i posteriorment serà el Cadis qui visitarà Montilivi. “La victòria contra el Mallorca ens va donar tranquil·litat i seguretat, però si tenim la sort d'allargar la sèrie de victòries, sobretot en els dos propers partits a casa, farem un gran pas endavant”, va argumentar el director esportiu. El Girona, que està en una situació similar a la del Llevant de fa unes setmanes, s'agafa el líder de mirall. L'objectiu és mantenir la dinàmica actual i aconseguir que els rivals s'oblidin del segon classificat com s'han oblidat definitivament del líder (el Llevant ja té gairebé sis partits d'avantatge respecte al tercer: 17 punts). De fet, la lluita paral·lela que mantenen els equips per entrar en la fase d'ascens farà que perdin molts punts en enfrontaments directes. El tercer i el sisè estan separats ara per un punt, però hi ha un munt d'equips que encara aspiren a afegir-se a la lluita.

El ‘play-off', aparcat