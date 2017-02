Consolidació en temps difícils

La temporada del Nàstic deixa poc espai per a les notícies positives. Una podria ser la consolidació de Sergio Tejera, que va fitxar per l'equip grana l'estiu del 2015 per reactivar una carrera que no s'acabava d'enlairar i, un any i mig després, pot considerar que ha complert l'objectiu. Dissabte, contra el Numància, el mig centre barceloní, de 26 anys, va marcar el gol de la sentència, el tercer de la que va pel camí de ser la seva temporada més productiva, tant pel que fa a minuts com a gols. L'any passat no en va fer cap i mai n'havia marcat més d'un en una sola temporada, i ara n'ha fet tres.

De moment la seva millor campanya és la passada, en què va ser un dels jugadors importants d'un Nàstic que es va quedar a les portes de l'ascens a primera (36 partits de lliga), però en l'actual ja ha jugat més, agafant com a referència la jornada 26. Si el curs passat va disputar 20 partits en aquest punt de la lliga, ara ja n'ha disputat 21, 19 dels quals sencers. Només s'ha perdut dos partits de les primeres jornades i tres més per les sancions a causa del seu caràcter temperamental: ja ha vist deu targetes grogues i una de vermella. Després del partit contra el Numància, Tejera va admetre que es troba en un bon moment i que marcar hi afegeix felicitat, tot i que és conscient que ni ell ni l'equip han fet res encara i que han de treballar molt per aconseguir la permanència.

Pressió als 17 anys

Sergio Tejera va ser inclòs el 2007 –quan estava al Chelsea, al qual va arribar des del planter de l'Espanyol– en la llista dels 50 joves futbolistes amb més futur del món. A l'equip londinenc no va acabar de fer eclosió i ni al Mallorca ni de nou a l'Espanyol ni a l'Alavés va tenir la continuïtat desitjada per demostrar el que s'esperava d'ell. Al Nàstic sí que ha trobat protagonisme, tant en la bona temporada passada com en els temps difícils actuals. El barceloní espera mantenir la titularitat i augmentar el nivell, tant en l'aspecte individual com en el col·lectiu, per aconseguir la salvació.