El camí a reprendre

El Reus rep demà l'Oviedo en el duel que obre la jornada (20 h) i, com tots els partits que l'esperen al seu estadi, pren una rellevància especial. Els roig-i-negres són conscients que per mantenir-se ben situats, lluny del perill i a prop de dalt, han de reafirmar la fortalesa com a locals, més habitual en la primera fase del campionat i que últimament s'ha desinflat una mica, amb una victòria en els cinc últims partits a l'estadi municipal. “Ens hem de fer forts a casa”, afirma Alberto Benito, segons el qual han de mantenir el treball i la confiança per retrobar els bons resultats després de cinc partits sense guanyar (quatre punts de quinze). El lateral dret avisa de la qualitat en totes les línies de l'Oviedo, que encadena tres victòries i és cinquè.

Alberto Benito va reaparèixer diumenge passat al terreny de joc del Cadis després de dos mesos lesionat. “Jugar i tornar a sentir-me futbolista és per estar molt content, realment ho necessitava. Espero continuar així, per poder ajudar l'equip tant com sigui possible”, diu el jugador altafullenc.