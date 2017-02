Els de sota tampoc regalen res

Excel·lir a Montilivi, on encadena set victòries, ha permès al Girona assolir un marge de seguretat molt benvingut, de vuit punts, respecte als seus perseguidors. Ara el repte dels gironins és tornar a accelerar com a visitant, després de fer 1 punt dels últims 6, amb la derrota a última hora a Elx i l'empat sense gols al camp de l'Almeria, ara cuer. Sortir triomfant d'Anduva seria la millor manera de rebre al fortí de Montilivi un dels perseguidors, el Getafe, però l'equip assumeix que el duel de demà no serà bufar i fer ampolles, ni de bon tros. El Mirandés fa mitja lliga que està encallat en la zona de descens, però els gironins estan avisats.

El conjunt de Pablo Machín ha viscut més d'una decepció contra equips de la zona baixa. De les cinc derrotes en la lliga, tres són contra equips del quinzè lloc en avall. El Mallorca va rebre el Girona com a cuer i el va superar, en la cinquena jornada. L'Alcorcón era divuitè i va empetitir els gironins a Santo Domingo. I a Vallecas, Sandoval va esquivar la destitució amb un triomf contra els de Machín. Ara que les urgències es van accentuant, ningú regala res. “Quan arriba la recta final, no saps mai si és més difícil jugar contra els equips de baix o els de dalt. Creiem que patirem a Miranda, que serà un partit molt dur”, assenyala Rubén Alcaraz, que no vol ni pensar en les pròximes cites a Montilivi: “Hem de seguir la mateixa línia, de mirar setmana a setmana. Abans de pensar en els rivals directes, és important saber que s'ha de competir bé a Miranda, que són tres punts iguals de bons.”

El Mirandés ja va frustrar en la primera volta el Girona, que va perdonar molts gols i va acabar rebent un càstig cruel amb l'1-1 de Guarrotxena (84'). El conjunt de Miranda viu des de fa mesos una situació molt delicada, però rebrà els gironins després d'haver agafat aire i esperança a Vallecas (1-2), on va celebrar la primera victòria a camp contrari i la primera del 2017.

A Elx, el Girona va fer molt poca cosa en atac. A Almeria, no s'hi va posar fins a la segona part. “Cada partit és un món. Afrontarem el duel sabent que ells tenen molta necessitat de puntar, però intentarem corregir les mancances de les primeres parts dels últims partits”, reconeix Alcaraz, que ha enllaçat dos partits sencers –Granell va ser suplent a Almeria i Pere Pons, baixa contra el Mallorca–, cosa que havia fet una sola vegada en la lliga. “Treballo sempre per tenir minuts, i per sort he estat titular dues setmanes. Espero repetir i, si no és així, ajudar amb el que em toqui.”