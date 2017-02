Gerard Valentín, a punt per jugar

El Nàstic té demà un partit important a Saragossa, on intentarà aconseguir la segona victòria seguida, que li podria permetre, si la resta de resultats hi acompanyen, sortir de la zona de descens. Per al duel, Juan Merino podrà tornar a disposar de Gerard Valentín, que es va lesionar al camp del Llevant i que s'ha perdut els dos últims partits. El lateral dret empordanès és un futbolista important per al tècnic andalús, sobretot si utilitza l'esquema tàctic amb tres centrals i dos carrilers, tal com fa últimament. Per a l'eix de la defensa, és probable que Merino mantingui Luismi al costat de Bouzón i Suzuki, tot i que podria tornar-lo a situar al mig del camp tenint en compte la baixa per sanció de Cordero. Si manté Luismi de central, Lobato, que contra l'Alcorcón es va situar al carril dret, podria ocupar el lloc de Cordero.

Merino difícilment podrà disposar de Stéphane Emana i Perone, que ahir encara es van entrenar al marge del grup. Merino va admetre que dissabte passat va incloure Perone en la convocatòria, tot i que estava lesionat, perquè és un jugador important en l'estratègia defensiva i pels dubtes que això podia crear al rival.