Reafirmar la recuperació

En una batalla que semblava perduda fa tot just dues setmanes, les ensopegades de l'Olot han obert de nou la batalla pel lideratge. Tot i complir una volta sense perdre, els dos empats consecutius dels garrotxins han permès al Peralada tornar-se a situar a només quatre punts, una situació semblant a la del seu rival avui, un Terrassa que ha retallat punts al Vilafranca en la quarta plaça.

Un cop passada la crisi de resultats que va deixar els xampanyers quatre jornades sense guanyar, els d'Arnau Sala semblen haver recuperat de nou el to. La seva visita al camp del Terrassa, doncs, serà una bona vara per mesurar les bones sensacions dels gironins. A l'altra banda, però, hi trobaran un conjunt egarenc que necessita també els tres punts si vol mantenir-se en la lluita pel play-off. Quan comenci el duel, els egarencs ja sabran que haurà fet el Vilafranca, que visita el feu de la Muntanyesa, un altre equip que no passa el seu millor moment. Si els del Penedès només han sumat una victòria en les darreres onze jornades i han perdut el tercer lloc, la ratxa dels de Nou Barris tampoc es per tirar coets –5 dels darrers 27 punts.

A la zona baixa, la situació comença a complicar-se per al Júpiter i el Sabadell B, que estan en perill de quedar despenjats. Tots dos, però, hauran de buscar el triomf a domicili després d'ensopegar la setmana passada a casa. Els arlequinats visitaran un Granollers instal·lat còmodament en la zona mitjana de la taula. Pujol i Mendoza, per part arlequinada, i Àlex Gil i Javi Sánchez es perdran aquest duel vallesà. Per la seva banda, el Júpiter visita el Vilassar, en un duel que podria canviar el panorama de la part baixa.